Chatify

Chatify

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: chatify.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Chatify على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

وداعًا لرسوم الوكيل، مرحبًا بالعملاء، طريقة أفضل وأرخص وأكثر ذكاءً للدردشة المباشرة مع عملائك. معظم العملاء الذين يحتاجون إلى الدعم لا يريدون الاتصال بك، بل يريدون الدردشة معك. لماذا الدردشة الحية؟ 9/10 زوار لموقعك على الويب
الفئات:
Productivity
برامج الدردشة الحية

الموقع الإلكتروني: chatify.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Chatify. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Intercom

Intercom

intercom.com

Freshdesk

Freshdesk

freshdesk.com

Zoho Desk

Zoho Desk

zoho.com

Podium

Podium

podium.com

Rocket.Chat

Rocket.Chat

rocket.chat

Tidio

Tidio

tidio.com

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

Zoho SalesIQ

Zoho SalesIQ

zoho.com

JustCall

JustCall

justcall.io

Chatwoot

Chatwoot

chatwoot.com

Freshchat

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ChatrHub

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TickPick

TickPick

tickpick.com

Livechatoo

Livechatoo

livechatoo.com

Charla

Charla

getcharla.com

SignalZen

SignalZen

signalzen.com

Olark

Olark

olark.com

onWebChat

onWebChat

onwebchat.com

Chaport

Chaport

chaport.com

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