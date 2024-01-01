Chatgen.ai

Chatgen.ai

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الموقع الإلكتروني: chatgen.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Chatgen.ai على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Chatgen عبارة عن منصة دردشة روبوتية هجينة مع روبوتات مخصصة. باستخدام Chatgen، يمكنك تحويل زوار الموقع المجهولين تلقائيًا إلى عملاء محتملين مؤهلين وأيضًا حجز المزيد من اللقاءات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. قام ChatGen ببناء محرك مدعوم بالتعلم الآلي (ML) يمكّن الشركات من الحصول على روبوتات دردشة يمكنها التحدث مع المستخدمين. تساعد روبوتات الدردشة هذه الشركات عبر الوظائف: التسويق: بدءًا من روبوتات الدردشة الأساسية والصفحات المقصودة للمحادثة لإنشاء عملاء محتملين وإعلانات المحادثة لتحسين نسبة النقر إلى الظهور إلى الروبوتات المضمنة التي تعمل على تحسين ميزة Click to Action، يتم استخدامها بشكل أساسي لزيادة التقاط العملاء المحتملين إلى أقصى حد ليس فقط على موقع الويب ولكن أيضًا في الأماكن التي تكون فيها يزور الزائرون علامتك التجارية الدعم: Chatbots التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لبناء استجابات تلقائية لاستفسارات العملاء الشائعة، مما يحرر موظفي الدعم للتعامل مع تحديات دعم العملاء الأكثر إلحاحًا #customersupportautomation اكتشاف المنتج: Chatbots التي تجعل اكتشاف المنتج أمرًا سهلاً للمتسوقين عبر الإنترنت - زيادة المبيعات وبناء الولاء لشركات التجارة الإلكترونية.
الفئات:
Business
برامج الدردشة الحية

الموقع الإلكتروني: chatgen.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Chatgen.ai. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Rocket.Chat

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Tidio

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