ChatGate

ChatGate

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الموقع الإلكتروني: chatgate.ai

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

ChatGate AI عبارة عن منصة شاملة تضم ChatGPT وGemini وClaude، وهي بمثابة الملاح لآلاف منتجات الذكاء الاصطناعي العالمية. * متجر الذكاء الاصطناعي: أكبر نقطة بيع في ChatGate AI هي متجر الذكاء الاصطناعي، حيث يمكنك العثور على الآلاف من أدوات ومنصات الذكاء الاصطناعي التي يمكنك تجربتها، والتي تغطي جميع أنواع الذكاء الاصطناعي التوليدي. على الرغم من أنه سيكون من المفيد تقسيم هذه الأدوات للعثور على ما تبحث عنه بشكل أسرع، إلا أنه لا يمكنك الجدال مع مجموعة واسعة من الخيارات المعروضة. * GPTs: يوفر ChatGate AI أيضًا إمكانية الوصول إلى برامج الدردشة المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات محددة، مثل مستشار الكود والمساعد التحفيزي والمزيد. هذه الأدوات هي في الأساس نفس أدوات ChatGPT، ولكن مع وظيفة طلاء جديدة لجعلها أكثر ملاءمة لاحتياجات محددة. على الرغم من أن هذه التطبيقات المختلفة لا تختلف كثيرًا حاليًا، إلا أن هناك إمكانية كبيرة لتحسينها مع تقدم التكنولوجيا. * روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي: يتمتع ChatGate AI أيضًا بقدرات الذكاء الاصطناعي المضمنة الخاصة به، مما يسمح لك باستخدام مجموعة Chatbots الخاصة به لطرح الأسئلة أو توسيع فكرة أو حتى إنشاء أجزاء كاملة من المحتوى، كما فعلنا في مثالنا أعلاه.
الفئات:
Productivity
برامج الذكاء الاصطناعي لروبوتات الدردشة

الموقع الإلكتروني: chatgate.ai

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