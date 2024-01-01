Chatchamp

Chatchamp

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: chatchamp.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Chatchamp على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يسمح Chatchamp لشركات التجارة الإلكترونية بزيادة تحويلات مواقع الويب والإيرادات وتحسين رضا العملاء باستخدام وكلاء مبيعات رقميين قابلين للتطوير. في أي وقت، يقدم مستشارو المنتجات الرقمية في Chatchamp - chatbots - للعملاء نصائح احترافية وآلية حول مواقع الويب وتجربة عملاء مذهلة. وفي غضون دقائق، يتم دمج الحل بسهولة في المتجر وبالتعاون مع فريق Chatchamp، يتم تنفيذ المنتجات في وقت قصير جدًا.
الفئات:
Business
برامج الدردشة الحية

الموقع الإلكتروني: chatchamp.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Chatchamp. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Intercom

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freshdesk.com

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Zoho Desk

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Podium

podium.com

Rocket.Chat

Rocket.Chat

rocket.chat

Tidio

Tidio

tidio.com

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

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Zoho SalesIQ

zoho.com

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chatwoot.com

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Retention.com

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Sezzle

sezzle.com

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