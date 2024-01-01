Chatbit

Chatbit

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الموقع الإلكتروني: chatbit.co

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Chatbit على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Chatbit هي أداة تسمح لك ببناء مساعد chatbot الخاص بك والذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، والذي يتم تدريبه على بياناتك الخاصة، دون الحاجة إلى أي تعليمات برمجية. دلائل الميزات: * تخصيص البيانات: يمكنك إضافة ما يصل إلى 11 مليون حرف من البيانات المخصصة (الملفات والنصوص والأسئلة والأجوبة) لتدريب برنامج الدردشة الآلية. * تخصيص المظهر: يمكنك تخصيص الألوان والموضع والشعار واسم برنامج الدردشة الآلية. * تخصيص الشخصية: يمكنك تحديد شخصية الشات بوت وأسلوبه لتحقيق التوازن بين الإبداع والدقة. * مجموعة العملاء المحتملين: يمكن لروبوت الدردشة إنشاء عملاء محتملين من محادثات الزائرين وتسليمهم إليك. تفاصيل أخرى: * يقدم Chatbit نسخة مجانية للبدء. * وهو يدعم لغات متعددة، على الرغم من عدم سرد اللغات المحددة. * يمكن للمستخدمين ضبط استجابات برنامج الدردشة الآلية بناءً على احتياجاتهم. * يمكن إجراء عملية إنشاء روبوت الدردشة وإضافة مصادر البيانات ودمجها على الموقع في أقل من 5 دقائق. * يمكن الاتصال بـ Chatbit عبر البريد الإلكتروني على [email protected] لأية أسئلة. باختصار، يوفر Chatbit منصة سهلة الاستخدام بدون تعليمات برمجية لإنشاء روبوتات دردشة مخصصة تعمل بالذكاء الاصطناعي ومدربة على بياناتك الخاصة ومتكاملة مباشرة على موقع الويب الخاص بك لتعزيز المشاركة والإجابة على الأسئلة وجذب العملاء المحتملين.
الفئات:
Productivity
برامج الدردشة الآلية

الموقع الإلكتروني: chatbit.co

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Chatbit. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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