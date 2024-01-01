Charley.ai هي أداة كاتبة مقالات تعتمد على الذكاء الاصطناعي على شبكة الإنترنت وتقوم بإنشاء مقالات خالية من الانتحال باستخدام خوارزميات معالجة اللغة الطبيعية المتقدمة. تم تصميم الأداة لتبسيط وتسريع عملية كتابة المقالات، والتي تنجزها من خلال السماح للمستخدمين بإرسال موضوع أو بضع كلمات رئيسية ثم إنشاء مقالة جذابة تصل إلى 15000 كلمة في أقل من 20 ثانية. يتكيف Charley.ai أيضًا مع مستوى الصف المطلوب للمستخدم، حيث يقوم بتخصيص أسلوب الكتابة واختيار الكلمات لتلبية معايير الدرجات. تحتوي الأداة على محرر نصوص سهل الاستخدام يسمح للمستخدمين بتخصيص تجربة الكتابة الخاصة بهم عن طريق تحديد نوع المقالة والنغمة وعدد الكلمات والدرجة المطلوبة. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي Charley.ai على مولد مرجعي وأسلوب كتابة متكيف لمساعدة المستخدمين على صياغة مقالات مقنعة دون عناء. توفر المنصة نسخة تجريبية مجانية، وبعد ذلك يمكن للمستخدمين اختيار الاشتراك في إحدى الخطط الثلاث بناءً على احتياجاتهم وميزانيتهم. يستهدف Charley.ai الطلاب والمهنيين والشركات الذين يتطلعون إلى تعزيز قدراتهم الكتابية من خلال تحسين أدائهم باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي. بشكل عام، Charley.ai هي أداة مبتكرة يمكنها مساعدة المستخدمين على إكمال مقالاتهم بكفاءة وفعالية مع توفير تجربة كتابة مقال عالية الجودة.

الموقع الإلكتروني: charley.ai

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