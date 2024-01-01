Character Media

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منصة للاحتفال وإبراز شريحة متنوعة من الآسيويين والمغتربين الآسيويين الذين يقودون الترفيه والثقافة الشعبية، بدءًا من أحاسيس البوب ​​الكوري وحتى مخرجي الأفلام المستقلين، وكل من بينهما. تقارير "شخصية وسائل الإعلام" عن أحدث الثقافة والترفيه والأخبار الأمريكية الآسيوية.

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