بدائل - Channext

xAmplify

xamplify.com

منصة أتمتة تسويق القنوات مصممة للبساطة، وتساعد xAmplify على إشراك شركائك وإنشاء عملاء محتملين يقودهم الشركاء وتمكين شركائك من إبرام الصفقات. إنه يعمل في أي مرحلة من مراحل نضج قناتك. مع عقود من الخبرة، تم تصميم xAmplify مع وضع شركائك في الاعتبار. لقد كانوا حيث هم ووضعوا مشاكلهم وتحدياتهم في الاعتبار...