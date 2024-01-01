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تلتزم Channel 4 News بتحدي التوقعات من خلال القصص التي تكشف وتلهم، ويتم إنتاجها بشكل مبتكر - مع مجرد لمسة من الأذى. تشارك القناة الرابعة الإخبارية قصصًا تكشف وتلهم وتتحدى التوقعات.

الموقع الإلكتروني: channel4.com

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