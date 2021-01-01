بدائل - Chamaileon

Fonor

fonor.ai

يمكن للمؤسسات الاستفادة بشكل فعال من قوة أدوات إنشاء النص التي تعمل بتقنية GPT مع بعض الاعتبارات الأساسية. أولاً، من المهم أن ندرك أن GPT هي أداة، ومثل أي أداة، يجب استخدامها بشكل صحيح لتحقيق النتيجة المرجوة. وهذا يعني تزويد الأداة بالمدخلات الصحيحة، حتى تتمكن من إنشاء محتوى دقيق وملائم يتماشى مع أه...