Chaldal

Chaldal

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الموقع الإلكتروني: chaldal.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Chaldal على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

اطلب البقالة والمواد الغذائية عبر الإنترنت مع خدمة التوصيل إلى المنزل في نفس اليوم. توفير المال، توفيرا للوقت.

الموقع الإلكتروني: chaldal.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Chaldal. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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