بدائل - Chadview

Honeit Software

honeit.com

Honeit هي منصة شاملة للمقابلات لجدولة وفحص ومشاركة رؤى المقابلة. المحادثات ضرورية للتوظيف والتعيين والبحث، لكن المقابلات هي بمثابة صناديق سوداء. يجمع برنامج Honeit للمقابلات بين أتمتة الجدولة وذكاء المحادثة والتعاون في المقابلات لمساعدة الشركات على تقييم المواهب في أي مكان وبشكل أسرع معًا.