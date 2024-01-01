بدائل - Cerkl

Sociabble

sociabble.com

تقدم Sociabble أفضل الحلول المؤسسية للهواتف المحمولة للاتصالات الداخلية ودعم الموظفين وإشراك الموظفين. برنامج كخدمة (SaaS)، يقوم منصتنا بتجميع المحتوى الذي يتم الحصول عليه من قنوات الشركة الرسمية (الشبكات الاجتماعية، ومواقع الشركة، وما إلى ذلك) ومنصات التنظيم، بالإضافة إلى المحتوى المقترح من قبل مست...