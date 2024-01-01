البنية التحتية لوحدة معالجة الرسومات بدون خادم للذكاء الاصطناعي. تشغيل نماذج التعلم الآلي في السحابة بشكل قابل للتطوير والأداء. ادفع فقط مقابل ما تستخدمه. Cerebrium عبارة عن منصة لنشر نماذج التعلم الآلي على وحدات معالجة الرسومات بدون خادم مع أوقات بدء بارد أقل من 5 ثوانٍ. يحقق العملاء عادةً وفورات في التكاليف بنسبة 40% عند مقارنتهم باستخدام موفري الخدمات السحابية التقليديين ويمكنهم توسيع نطاق النماذج إلى أكثر من 10 آلاف طلب في الدقيقة مع الحد الأدنى من النفقات الهندسية. ما عليك سوى كتابة التعليمات البرمجية الخاصة بك في Python وسيهتم Cerebrium بجميع البنية التحتية والتوسع. يتم استخدام Cerebrium من قبل الشركات والمهندسين من Twilio وRudderstack وMatterport وغيرها الكثير.

الموقع الإلكتروني: cerebrium.ai

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