CEO Middle East

CEO Middle East

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الموقع الإلكتروني: ceo-middleeast.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من CEO Middle East على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يقدم CEO Middle East تحليلات ورؤى ذكية لقادة الأعمال وأصحاب الأعمال ورجال الأعمال والمسؤولين التنفيذيين في جميع أنحاء المنطقة. تابع جميع الرؤساء التنفيذيين والمؤسسين ورجال الأعمال ورجال الأعمال الأكثر إثارة للإعجاب وتعرف على النجاح والفشل والاستحواذات والإنجازات.

الموقع الإلكتروني: ceo-middleeast.com

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