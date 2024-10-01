بدائل - CELUM
Wrike
wrike.com
Wrike هي أقوى منصة لإدارة العمل. تم تصميم Wrike للفرق والمؤسسات التي تتطلع إلى التعاون والإبداع والتجاوز كل يوم، حيث يجمع الجميع وجميع الأعمال في مكان واحد لإزالة التعقيد وزيادة الإنتاجية وتحرير الأشخاص للتركيز على أعمالهم الأكثر فائدة. بفضل القوة والتنوع والبديهة التي لا مثيل لها، يعد Wrike هو الحل...
Hive
hive.com
تساعد الخلية الفرق على التحرك بشكل أسرع. تتضمن منصة إدارة المشاريع الأفضل في فئتها من Hive جميع الأدوات التي تحتاجها وتريدها - وإذا لم يكن الأمر كذلك، فسنبنيها لك. بفضل طرق عرض المشروع المرنة والتخصيصات التي لا نهاية لها، تقدم Hive إدارة المشروع وفقًا لشروطك، مع ضمان النجاح. يتم استخدام Hive من قبل...
Filestage
filestage.io
Filestage عبارة عن نظام أساسي للمراجعة والموافقة يحرر الفرق من عمليات الموافقة الفوضوية، مما يجعل العمل أكثر متعة وإنتاجية. من المؤسسات الكبيرة إلى الوكالات المستقلة، يساعد Filestage الفرق على مشاركة جميع ملفاتهم ومناقشتها والموافقة عليها، كل ذلك في مكان واحد - بما في ذلك المستندات والصور ومقاطع ال...
Brandfolder
brandfolder.com
Brandfolder هو برنامج لإدارة الأصول الرقمية أنيق المظهر وسهل الاستخدام يسمح للمسوقين والمبدعين عبر الصناعات بزيادة إمكانات إدارة علاماتهم التجارية إلى أقصى حد. يعد Brandfolder أكثر من مجرد تخزين لأصولك الرقمية؛ ومن خلال البنية السحابية الأولى لحلنا، يمكن للمستخدمين تنظيم أهم ضماناتهم الرقمية ومعالجت...
Hightail
hightail.com
تم تصميم Hightail لمعالجة تحديات التعاون الإبداعي الفريدة التي يواجهها محترفو التسويق والفرق الإبداعية التي يعملون معها. يتيح موقع الويب وتطبيقات الهاتف المحمول لشركة Hightail سهولة مشاركة جميع أنواع الملفات الإبداعية ويوفر طريقة بديهية لمشاركة الأفكار ومناقشتها وتحسينها والموافقة عليها من خلال تجرب...
Wipster
wipster.io
Wipster عبارة عن منصة للتعاون ونشر الفيديو تمكن الشركات من إنشاء وتقديم فيديو أفضل وأسرع. باستخدام Wipster، يمكن لفرق التسويق والمحتوى الإبداعي التعاون بكفاءة في مراجعات الفيديو، وتخزينها في مكتبة أصول الوسائط المتعددة المشتركة، ونشر مقاطع الفيديو عبر مجموعة متنوعة من الأدوات وفهم النتائج بسهولة — ...
Lytho
lytho.com
يشكل Lytho Workflow جزءًا من منصة العمليات الإبداعية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الفرق الإبداعية والتسويقية. من خلال الجمع بين أقوى عناصر إدارة المهام وسير العمل والميزات التعاونية للتدقيق عبر الإنترنت، يساعد Lytho الفرق في إنتاج المزيد من المحتوى - بشكل أسرع. قم بالعمل الذي تحبه، وقم بأتمتة البا...
Frontify
frontify.com
أفضل برنامج في فئته لتبسيط إدارة العلامة التجارية من خلال منصة تربط كل شيء (وكل شخص) مهم لنمو علامتك التجارية.
KROCK.IO
krock.io
KROCKIO هو حل شامل مصمم لإدارة مشاريعك الإبداعية بفعالية ودون ألم. باستخدام KROCKIO، يمكنك إنشاء مسار مخصص يتكون من جميع خطوات مشروعك وتواريخ الاستحقاق والتسليمات؛ تعيين المهام لأعضاء فريقك وتتبع تقدمهم؛ شارك إنجازاتك مع عملائك واحصل على تقييماتهم - كل ذلك في مكان واحد. فقط بعض الميزات التي ستحبها...
Brandy
brandyhq.com
احصل على أصولك هنا وابدأ بالعلامة التجارية. إدارة علامات تجارية متعددة في مكان واحد! برز على الفور أمام أصحاب المصلحة من خلال مشاركة رابط دليل الأسلوب من أقوى منصة لإدارة العلامات التجارية في العالم. براندي هي خدمة لإدارة العلامات التجارية تساعدك على تحسين طريقة تنظيم أصول العلامة التجارية وتوزيعه...
Brandkit
brandkitapp.com
خدمة بوابة العلامة التجارية ومجموعة أدوات العلامة التجارية رقم 1، التي تربط العالم بالمحتوى الخاص بك على نطاق واسع. أول منصة تجمع بين خدمات DAM وCMS ونشر المحتوى ونقل الملفات في منصة واحدة. ابحث عن المحتوى الخاص بك وقم بإدارته وتوزيعه، وقم بتنظيم ومشاركة قصة علامتك التجارية، بدون تردد. الصور والفيدي...
GoVisually
govisually.com
تبسيط مراجعات التصميم والفيديو وملفات PDF والموافقة عليها باستخدام GoVisually. خفض وقت التسليم إلى النصف. في عالم التصميم الديناميكي والإبداع السريع، تعد GoVisually الأداة المثالية لتمكين فرقك الإبداعية المزدحمة. قم بتبسيط عملية التصميم والتعاون عبر الفيديو بسلاسة، مما يضمن التسليم بسرعة البرق للع...
Superflow
usesuperflow.com
Superflow Rewrite هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لمساعدة وكالات وفرق الويب على إنشاء عناوين جذابة وأوصاف المنتجات بأقل جهد. فهو يتكامل مع ChatGPT، وهي منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتوفر للمستخدمين القدرة على إنشاء نسخة في ثوانٍ. يسمح Superflow Rewrite للمستخدمين بالتعليق على مواقع الويب ...
Artwork Flow
artworkflowhq.com
Artwork Flow هو برنامج إدارة إبداعي مدعوم بالذكاء الاصطناعي يهدف إلى تحويل إدارة وسير العمل لأصول علامتك التجارية. يتميز المنتج بإدارة الأصول الرقمية، مما يتيح للمستخدمين تنظيم الأصول واسترجاعها بسرعة باستخدام الذكاء الاصطناعي. كما أنه يوفر أيضًا أتمتة الامتثال للعلامة التجارية، وأتمتة سير العمل، و...
Canto
canto.com
باعتبارها شركة رائدة في إدارة الأصول الرقمية (DAM)، تعد Canto أبسط وأقوى منصة DAM في السوق. يتيح Canto للمؤسسات مركزية الأصول وتنظيمها ومشاركتها. باستخدام AI Visual Search، يمكنك استخدام اللغة الطبيعية لاكتشاف المحتوى على الفور دون الاعتماد فقط على البيانات التعريفية. أكثر من 30 عامًا من الخبرة تسمح...
PageProof
pageproof.com
PageProof عبارة عن نظام أساسي للتدقيق عبر الإنترنت سهل الاستخدام ولكنه قوي، مما يجعل مراجعة العمل والموافقة عليه أمرًا سهلاً. إنها تساعد فرق التسويق في المؤسسة على النجاح من خلال تسريع الموافقات من خلال الأدوات الذكية والقوالب والأتمتة التي تعمل على تبسيط سير العمل الإبداعي، والقضاء على الاجتماعات و...
Punchlist
usepunchlist.com
Punchlist، إحدى شركات Marketwake، عبارة عن طبقة تعليق تعلو مشاريعك الإبداعية، مما يسمح لك بشرح التعليقات التي تحتاجها من عملائك وزملائك في الفريق. تواجه وكالات التسويق والفرق الإبداعية واستوديوهات التصميم والشركات الأخرى صعوبة في الحصول على تعليقات فعالة حول عملهم. رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة...
Atarim
atarim.io
أتاريم: التعاون البصري للحصول على تعليقات وموافقات سلسة تخلص من اختناقات التعليقات وقم بتبسيط سير عمل التصميم الخاص بك باستخدام Atarim، منصة التعاون المرئي التي أحدثت ثورة في طريقة تقديم التعليقات وتلقيها. تتيح لك ميزة النقر للتعليق البديهية في Atarim إمكانية تقديم تعليقات مباشرة على صفحات الويب، م...
Re4m
re4m.io
Re4m عبارة عن منصة إبداعية سحابية تسمح لفرق العلامات التجارية والمصممين والمسوقين المحليين بتخطيط وإنتاج ونشر محتوى ملهم وعالي الأداء وحملات إبداعية على نطاق واسع. تم إنشاء Re4m بواسطة فريق من ممارسي التسويق ذوي الخبرة، وهو يعمل على تبسيط عمليات الإنتاج الإبداعي المنفصلة والمرهقة بدءًا من الفكرة الأ...
Approval Studio
approval.studio
Approval Studio هو برنامج تدقيق عبر الإنترنت يسمح لك بتبسيط سير عملك وتمكين عملية موافقة سريعة وفعالة على الأعمال الفنية. تسمح ميزات وتكاملات استوديو Approval بسير عمل لا تشوبه شائبة للوكالات الإبداعية والاستوديوهات والأقسام والأفراد الذين يعملون بموافقة الأعمال الفنية. باستخدام أداة التدقيق، ومقا...
SproutLoud
sproutloud.com
تساعد SproutLoud، منصة التسويق الموزعة الرائدة، فرق العلامات التجارية المحلية على التسويق والبيع بشكل فعال من خلال شركاء القنوات والمواقع والموظفين في الخطوط الأمامية. تجمع منصة SproutLoud المليئة بالذكاء الاصطناعي بين إدارة الأصول الرقمية وحوافز القنوات وصناديق التسويق التعاوني وتحقيق التسويق في ال...
Ziflow
ziflow.com
Ziflow عبارة عن منصة تدقيق تعاونية على مستوى المؤسسة تعمل على مزامنة الأشخاص والعمليات والسرعة المطلوبة لإنشاء محتوى رائع على نطاق واسع. يساعد Ziflow الفرق على التركيز على الأمور الأكثر أهمية: سير عمل أكثر سلاسة، واحتكاك أقل، ومزيد من المتعة في إنشاء محتوى رائع ومشاركته. تحظى بثقة العلامات التجار...
Pics.io
pics.io
Pics.io هو برنامج شامل لإدارة الأصول الرقمية يساعد الشركات على إدارة مكتبة أصول الوسائط الخاصة بها. Pics.io هو مركز مركزي لجميع ملفات الوسائط الخاصة بك والذي يوفر وصولاً متحكمًا إلى معلوماتك الرقمية وسير عمل التسويق الآلي وتتبع التقدم. يمكنك استخدام تخزين Pics.io لمكتبة أصول الوسائط الخاصة بك. وبدلا...
BrandBay
brandbay.io
BrandBay هي منصة لإدارة الأصول الرقمية متعددة العلامات التجارية للوصول الفوري للوكالات والمسوقين والمصممين وأصحاب الأعمال. من تطبيق سطح المكتب إلى ملحق Chrome، يساعدك BrandBay على تنظيم وتخزين والوصول إلى جميع الصور ومقاطع الفيديو والملفات والروابط والخطوط والألوان والملاحظات والمزيد الخاصة بعلامتك ...
Admation
admation.com
Admation هو برنامج شامل لإدارة المشاريع التسويقية مصمم لتبسيط وتعزيز كفاءة المشاريع الإبداعية وسير العمل. تقدم مجموعة من الميزات القوية عبر إدارة مشاريع التسويق، وإدارة سير العمل، والتدقيق عبر الإنترنت، والامتثال للتسويق، وإدارة موارد التسويق، وإدارة الأصول الرقمية، وقد تم تصميم Admation لمواجهة الت...
Mox by Esko
moxsoftware.com
بالنسبة للعلامات التجارية المتنامية أو الفرق الصغيرة داخل شركة أكبر، فإن Mox هنا لمساعدتك في إنشاء المحتوى والتغليف الذي يربط علامتك التجارية بالمستهلكين. Mox هو حل قائم على السحابة لمحتوى المنتج والتغليف الذي يجمع بين 3 أدوات في أداة واحدة: إدارة المشاريع، والتدقيق الرقمي، وإدارة الأصول الرقمية. ت...
Loftware is
crosscap.com
Loftware هي أكبر شركة في العالم توفر خدمات وضع العلامات للمؤسسات وإدارة الأعمال الفنية القائمة على السحابة، حيث تقدم منصة شاملة لحلول وضع العلامات للشركات من جميع الأحجام. مع الحفاظ على حضور عالمي من خلال مكاتب في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وسلوفينيا والصين وسنغافورة، تفتخر Loftware ...
Aproove
aproove.com
مع Aproove، يمكنك إنشاء العمليات التجارية وأتمتتها ومراقبتها حتى يتمكن فريقك من التركيز على العمل عالي القيمة الذي يجعلك مربحًا! تتحد أدوات إدارة العمليات التجارية وأدوات أتمتة سير العمل من Aproove لتوفير منصة تعاون قوية، إلى جانب إمكانات التدقيق الفريدة عبر الإنترنت. ما يجعل إدارة العمل في Aproove...
ProofJump
proofjump.com
ProofJump عبارة عن منصة لتدقيق البريد الإلكتروني مصممة خصيصًا للمسوقين. فهو يبسط عملية المراجعة، ويقلل من عمليات المراجعة، ويتكامل بسهولة دون تغيير سير العمل الحالي لديك. العلامات التجارية مثل Envato، وAdobe، وWolfram، وJoann تثق في ProofJump للحصول على تعليقات فعالة وواضحة بأقل قدر من الاحتكاك.
GoProof
goproof.net
يعمل GoProof على تبسيط إنتاج وإدارة جميع مشاريعك الإبداعية من خلال توفير التعاون الإبداعي الكامل عبر فريقك الداخلي والخارجي والعملاء أو أصحاب المصلحة. يعد GoProof في جوهره نظامًا قويًا للتدقيق عبر الإنترنت يتكامل بسلاسة مع مجموعة منتجات Adobe Creative Cloud وأدوات إدارة المشاريع الرائدة، مثل monday...