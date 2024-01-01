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Cellsmate هي شركة رائدة في مجال تجديد الهواتف المحمولة ومقرها في سورات، الهند. نحن متخصصون في استعادة الأجهزة المحمولة وتجديد شبابها، مما يضمن استيفائها لمعايير الجودة العالية وأداءها كأنها جديدة. مع فريق متخصص من الفنيين المهرة والمعدات المتطورة، نقدم مجموعة واسعة من خدمات التجديد لمختلف العلامات التجارية والموديلات المتنقلة.

الموقع الإلكتروني: cellsmate.in

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