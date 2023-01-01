CEIPAL ATS India

حل إدارة المواهب المدعوم بالذكاء الاصطناعي. توظيف أفضل. المزيد من التعيينات. إدارة أسهل للقوى العاملة.

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