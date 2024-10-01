بدائل - CDN77

DataPacket

datapacket.com

تعد DataPacket شركة عالمية رائدة في مجال الخوادم المخصصة، حيث توفر أحدث التقنيات لجميع أعباء العمل، وشبكة لا مثيل لها، ونهجًا يتمحور حول احتياجات عملائها. يتميز مخزون DataPacket بأكثر من 3000 معدن مع وصلات صاعدة غير مشتركة تتراوح من 10 إلى 200 جيجا بايت موجودة في 51 مركز بيانات عبر ست قارات. ولضمان ...