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بدائل - CData Connect Cloud

Data Virtuality

Data Virtuality

datavirtuality.com

تقدم Data Virtuality منتجين لحل مشكلات تكامل البيانات وإدارتها بمرونة وبطريقة مخصصة تناسب فرق البيانات في عالم البيانات سريع الخطى. Data Virtuality Platform - المحاكاة الافتراضية للبيانات لبنيات البيانات المرنة من خلال الجمع بشكل فريد بين المحاكاة الافتراضية للبيانات وتكرار البيانات، توفر Data Virtu...

Denodo

Denodo

denodo.com

نحن نمكن المؤسسات من الاتصال بجميع بياناتها في الوقت الفعلي. Denodo هي الشركة الرائدة في نسيج البيانات المنطقية المدعوم بالمحاكاة الافتراضية للبيانات التي توفر الوصول إلى البيانات وإدارة البيانات وقدرات تسليم البيانات عبر أوسع نطاق من المؤسسات والسحابة والبيانات الكبيرة ومصادر البيانات غير المنظمة د...

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