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CCN - Capital & Celeb News هي منظمة إخبارية عالمية تغطي مجموعة من المواضيع ووجهات النظر المالية. نحن نغطي أخبار Capital & Celeb ضمن أقسام الأسواق والأعمال وشوبيز والألعاب والرياضة. اقرأ أحدث قصصنا بما في ذلك الآراء هنا.

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