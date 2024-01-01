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يوفر موقع الويب CBS17 أحدث الأخبار والطقس والرياضة وحركة المرور ومعلومات المجتمع لمنطقة المثلث في ولاية كارولينا الشمالية. يتميز الموقع أيضًا بمجموعة متنوعة من التقارير الأصلية والصحافة الاستقصائية وقصص الاهتمام الإنساني. ابق على اطلاع على الموقع الإلكتروني لقراءة آخر التحديثات من مقاطعة أورجان هنا!

الموقع الإلكتروني: cbs17.com

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