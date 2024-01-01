CathNews

CathNews

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الموقع الإلكتروني: cathnews.com

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CathNews هي خدمة الأخبار الكاثوليكية الرائدة في أستراليا، والتي تقدم الأخبار والمقالات والصلوات والآراء والتأملات والمناقشات والقداس حسب الطلب، مجمعة من أستراليا ومن جميع أنحاء العالم، كل يوم من أيام الأسبوع.

الموقع الإلكتروني: cathnews.com

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