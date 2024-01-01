Castle

Castle

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الموقع الإلكتروني: castle.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Castle على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

إيقاف الحسابات الوهمية. حماية تلك الحقيقية. تتيح لك واجهة برمجة التطبيقات خفيفة الوزن الخاصة بـ Castle حظر هجمات الروبوت واسعة النطاق والاشتراكات المزيفة وعمليات الاستيلاء على الحساب - كل ذلك بدون متاعب اختبارات CAPTCHA.

الموقع الإلكتروني: castle.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Castle. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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