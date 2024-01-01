Cashboard

Cashboard

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: auth.cashboard.finance

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Cashboard على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يدير المديرون الماليون العظماء أعمالًا تعتمد على البيانات على Cashboard. تعرف على منصة التحليلات المصممة لفرق الشؤون المالية. قم بتسريع إعداد التقارير الداخلية اليومية والشهرية، وشارك البيانات بشكل آمن مع القادة عبر شركتك، وقم بتشديد حلقات التعليقات بشكل لم يسبق له مثيل.

الموقع الإلكتروني: auth.cashboard.finance

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Cashboard. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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