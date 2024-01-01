بدائل - CarrierSource

Pangea.ai

pangea.ai

ظل توظيف فرق التكنولوجيا أحد أكبر التحديات التجارية التي ستواجهها الشركات. تعمل Pangea.ai على حل صعوبات التوظيف في سوق المواهب المجزأة من خلال تجميع وكالات التطوير التي تم فحصها من قبل أعلى المستويات من أجل توظيف أسرع وأكثر بساطة. خيارات توظيف مرنة تناسب أي حاجة. * بناء المنتجات على أساس المشروع * ...