بدائل - CarrierSource
G2
g2.com
قارن بين أفضل برامج وخدمات الأعمال بناءً على تقييمات المستخدمين والبيانات الاجتماعية. مراجعات لبرامج CRM وERP وHR وCAD وPDM وبرامج التسويق.
SparkToro
sparktoro.com
مهمتنا هي تسهيل اكتشاف مواقع الويب والمدونات والبودكاست والحسابات الاجتماعية والمنشورات التي تصل إلى جمهورك.
TechInsights
techinsights.com
منصة موثوقة لأشباه الموصلات والإلكترونيات الدقيقة.
Taloflow
taloflow.ai
يحدد Taloflow أفضل البنية التحتية السحابية ومنتجات واجهة برمجة التطبيقات (API) لحالة الاستخدام الخاصة بك، مما يوفر لك أسابيع من التحليل المستغرق لكل قرار كبير.
teQatlas
teqatlas.com
TeQatlas is the Augmented Investment Intelligence Platform aimed to fully integrate and streamline the entire investing process - from deal origination, execution, monitoring to exiting for investors, on one hand, and to streamline repetitive capital raising for entrepreneurs at different stages on ...
SPEEDA Edge
sp-edge.com
Experience the transformational power of SPEEDA Edge, an ground-breaking innovation research hub that redefines efficiency and cost-effectiveness. Combining expert analysts, robust data engineering, and global operations in the US, Japan, and Sri Lanka, SPEEDA Edge empowers exploration across 1000+ ...
Lumose Marketplace
lumosemarketplace.com
Lumose Marketplace عبارة عن منصة لمقارنة البرامج والأدوات والخدمات مصممة خصيصًا لشركات المحاماة الصغيرة. في Lumose Marketplace، الهدف هو تزويد المحامين بأفضل بديل للتسوق بحثًا عن الموردين لشركاتهم، سواء من برنامج بوابة العميل إلى خدمات توظيف المساعدين القانونيين. تم تصميم قوائم Lumose Marketplace لت...
EBSCO Information Services
ebsco.com
EBSCO Information Services هي المزود الرائد لموارد المعلومات للمؤسسات بما في ذلك خدمات الاكتشاف والمجلات والحزم الإلكترونية وقواعد البيانات البحثية والكتب الإلكترونية والأرشيفات الرقمية وموارد الرعاية الصحية وموارد الشركات واستشارات القراء والمزيد. تخدم EBSCO الاحتياجات البحثية للمؤسسات الأكاديمية و...
buyr
buyr.com
Buyr.com is the new way to shop, it is easy to use and it allows you to shop based on product, not store. Buyr.com have built a patented algorithm to get you the best prices. At first glance, buyr.com may appear similar to many other e-commerce business platforms, where Buyr.com differs from the o...
Baymard
baymard.com
Baymard Institute provides you with 130,000+ hours of large-scale UX research – uncovering what designs cause usability issues, how to create “State of the Art” user experiences, and how your UX performance stacks up against industry leading sites. The research is published as articles, benchmarks,...
Batimatech
batimatech.com
Batimatech هي منظمة غير ربحية (NPO) تعمل كمحفز لمجتمع البناء والتكنولوجيا والاستدامة وتتمثل مهمتها في تعزيز الابتكار والتعاون والمرونة والتكامل بين أفضل الحلول الرقمية في النظام البيئي التجاري ومؤسسات Batimatech.
ABI Research
abiresearch.com
ABI Research هي شركة استخبارات تكنولوجية عالمية تقدم أبحاثًا قابلة للتنفيذ وتوجيهًا استراتيجيًا لقادة التكنولوجيا والمبتكرين وصناع القرار حول العالم. تتمتع ABI Research بموقع فريد عند تقاطع شركات السوق النهائية و مقدمو حلول التكنولوجيا، الذين يعملون كجسر يربط بين هذين القطاعين بسلاسة من خلال قيادة ...
Pangea.ai
pangea.ai
ظل توظيف فرق التكنولوجيا أحد أكبر التحديات التجارية التي ستواجهها الشركات. تعمل Pangea.ai على حل صعوبات التوظيف في سوق المواهب المجزأة من خلال تجميع وكالات التطوير التي تم فحصها من قبل أعلى المستويات من أجل توظيف أسرع وأكثر بساطة. خيارات توظيف مرنة تناسب أي حاجة. * بناء المنتجات على أساس المشروع * ...
Omdia
omdia.com
Omdia is a global analyst and advisory leader that helps you connect the dots across the technology ecosystem. Omdia's deep knowledge of tech markets combined with Omdia's actionable insights empower organizations to make smart growth decisions.
Nucleus Research
nucleusresearch.com
Nucleus Research هي المزود الوحيد لأبحاث التكنولوجيا القائمة على الحالات. توفر Nucleus Research الرؤى والمعايير والحقائق التي تسمح لعملاء Nucleus Research باتخاذ القرارات التقنية الصحيحة كل يوم. يعتمد النهج البحثي لشركة Nucleus Research على تقييمات متعمقة لعمليات النشر الفعلية مما يسمح لمحللي Nucleu...
MyCloudBazaar
mycloudbazaar.com
Mycloudbazaar.com عبارة عن منصة عبر الإنترنت للاكتشاف والتوصية والمعاملات لأفضل برامج الأعمال والبنية التحتية للحلول السحابية والتي تساعدك أيضًا على توفير المال. يوفر MyCloudbazaar للمستخدمين النهائيين القدرة على البحث عن تطبيقاتهم البرمجية واكتشافها ومقارنتها وشرائها وإدارتها في سوق مركزي واحد وسه...
mTab
mtab.com
mTab عبارة عن منصة رؤى السوق حائزة على جوائز وتعتمد عليها المؤسسات الرائدة التي تعتمد على البيانات. تعمل منصة mTab على تحويل مصادر البيانات إلى قصص مبسطة لمساعدة العلامات التجارية على فهم عملائها ومنافسيها بشكل أفضل لتمكين القرارات وتقديم تجارب استثنائية.
digitGaps
digitgaps.com
digitGaps هي شركة استخبارات سوقية عالمية مقرها كاليفورنيا وتفضلها Fortune Global 500 وشريك مفضل من قبل Forbes Global 2000 وGlobal RepTrak 100. تقدم digitGaps معلومات تجارية عالمية ورؤى واستخبارات في شكل تقارير متاحة جاهزة للاستخدام بالإضافة إلى الأبحاث المخصصة للمحترفين والباحثين عبر قطاعات الصناعة ...
Constellation Research
constellationr.com
Constellation Research is a technology research and advisory firm based in Silicon Valley delivering strategic guidance to companies seeking to transform their businesses through the early adoption of exponential technologies.
Clarivate
clarivate.com
Clarivate هي شركة رائدة في مجال توفير خدمات المعلومات العالمية. تعمل Clarivate على ربط الأشخاص والمنظمات بالذكاء الذي يمكنهم الوثوق به لتحويل وجهة نظرهم وعملهم وعالمنا. تقترن حلولنا القائمة على الاشتراك والتكنولوجيا بخبرة عميقة في المجال وتغطي مجالات الأوساط الأكاديمية والحكومية وعلوم الحياة والرعاي...
Appwiki
appwiki.nl
Appwiki هو الموقع الإلكتروني الأول لاستشارات البرامج في هولندا. تقوم الشركات الهولندية، بدءًا من العاملين لحسابهم الخاص، وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى صناع القرار في الشركات الكبيرة، باكتشاف واختيار برامج الأعمال منها. يفعلون ذلك بناءً على أبحاث وخلفيات Appwiki ومراجعات المستخدمين ووظائف الب...
SaaS Invaders
saasinvaders.com
SaaS Invaders is a private sales website of SaaS web tools for Startups! Every week SaaS Invaders helps you to discover a selection of 4 web tools with great discount. You just need to register for free and then you can enjoy apps very useful for your business with very interesting pricing. Come to ...
TechJockey
techjockey.com
Techjockey.com is the world's first online Software-Store that helps you compare and choose the right software for your needs. Techjockey.com is a team of IT Ninjas having decades of expertise in cross-platform skills and quality-integrated techniques for software product analysis. With a team of e...
TradeWheel.com
tradewheel.com
TradeWheel.com عبارة عن منصة تداول ضخمة عبر الإنترنت توفر لك بمهارة مجموعة واسعة من المصدرين والمصنعين الذين ينتمون إلى خلفيات متنوعة من جميع أنحاء العالم. Tradewheel.com هي المنصة الرائدة الأبرز للمتداولين العالميين للالتقاء والاجتماع معًا لتعزيز التجارة عبر الحدود. يساعد موقع Tradewheel.com حاليً...
Experts Exchange
go.experts-exchange.com
يعزز تبادل الخبراء نمو ونجاح محترفي التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم. يمكنك حل المشكلات بشكل أسرع باستخدام قاعدة بيانات Experts Exchange التي تضم أكثر من 4 ملايين حل تكنولوجي، وتعلم مهارات التكنولوجيا من خلال المقالات ومقاطع الفيديو التي تم البحث عنها، وابني حياتك المهنية مع شبكة Experts Exchange ال...
GigaOM
gigaom.com
Gigaom helps today's business person make sense of the enormous technological changes that are sweeping our world. Gigaom does this through webinars, analysis and industry-leading research. More than 2 million monthly unique readers turn to Gigaom to better understand major technology disruptions an...
Olive
olive.app
Experience the future of IT decision-making and software sourcing with Olive. Olive is the only software sourcing platform that combines the power of AI with human expertise to help you make better decisions. Olive's platform empowers you to centralize your RFx process, collect insights, evaluate ...
LexisNexis
lexisnexis.com
LexisNexis Legal & Professional هي شركة عالمية رائدة في توفير المعلومات والتحليلات القانونية والتنظيمية والتجارية التي تساعد العملاء على زيادة الإنتاجية وتحسين عملية صنع القرار والنتائج وتعزيز سيادة القانون في جميع أنحاء العالم. تساعد LexisNexis المحامين على الفوز بالقضايا وإدارة عملهم بكفاءة أكبر ...
IDC
idc.com
IDC هي المزود العالمي الأول لمعلومات السوق والخدمات الاستشارية والأحداث الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأسواق التكنولوجيا الاستهلاكية. تساعد IDC محترفي تكنولوجيا المعلومات ومديري الأعمال ومجتمع الاستثمار على اتخاذ قرارات مبنية على الحقائق بشأن مشتريات التكنولوجيا واستراتيجية الأعمال. يقدم أك...
Forrester
forrester.com
Forrester is one of the most influential research and advisory firms in the world. Forrester helps leaders across technology, customer experience, digital, marketing, sales, and product functions use customer obsession to accelerate growth. Through Forrester’s proprietary research, consulting, and...
Gartner
gartner.com
تقدم شركة Gartner أبحاثًا تكنولوجية لقادة أعمال التكنولوجيا العالمية لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المبادرات الرئيسية.
ExpertFile
expertfile.com
ExpertFile عبارة عن خدمة مُدارة قائمة على السحابة ومحرك بحث متخصص يساعد المؤسسات على جذب تفاعل وارد عالي الجودة من العملاء المحتملين باستخدام محتوى خبرتهم. يساعد حل ExpertFile على تحسين ترتيب البحث وزيادة الرؤية في السوق وتسهيل الاتصالات بشكل أسرع بين مصادر الخبراء الموثوقة وتلك الجماهير التي تبحث ع...