Cargobase

Cargobase

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: cargobase.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Cargobase على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Cargobase هو نظام لإدارة النقل (TMS) مصمم لتحسين الشراء الفوري والتعاقد على الشحن لتقليل التكاليف وزيادة الأرباح.

الموقع الإلكتروني: cargobase.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Cargobase. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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