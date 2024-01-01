CareRev

CareRev

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الموقع الإلكتروني: carerev.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من CareRev على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

CareRev هي عبارة عن منصة تقنية تمكن المتخصصين في الرعاية الصحية من التحكم في حياتهم المهنية. توفر CareRev خطًا مباشرًا بين مرافق الرعاية الصحية والمواهب السريرية المحلية، مما يؤدي إلى الاستغناء عن الوسيط وتمكين المتخصصين من العمل أينما ومتى يريدون. نعمل معًا على بناء القوى العاملة المحلية والمرنة والمرنة في مجال الرعاية الصحية في المستقبل. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة Carerev.com أو تابعنا على LinkedIn.

الموقع الإلكتروني: carerev.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ CareRev. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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