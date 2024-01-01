CareRev هي عبارة عن منصة تقنية تمكن المتخصصين في الرعاية الصحية من التحكم في حياتهم المهنية. توفر CareRev خطًا مباشرًا بين مرافق الرعاية الصحية والمواهب السريرية المحلية، مما يؤدي إلى الاستغناء عن الوسيط وتمكين المتخصصين من العمل أينما ومتى يريدون. نعمل معًا على بناء القوى العاملة المحلية والمرنة والمرنة في مجال الرعاية الصحية في المستقبل. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة Carerev.com أو تابعنا على LinkedIn.

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