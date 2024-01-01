Cardata

Cardata

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الموقع الإلكتروني: cardata.co

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Cardata على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Cardata عبارة عن منصة سداد تكاليف المركبات مُدارة بالكامل. تساعد خدماتنا وأدواتنا البرمجية الشركات على توفير ما يزيد عن 30% من خلال التخلص من برامج السيارات القديمة والانتقال إلى البدائل المحسنة المعفاة من الضرائب. تأسست عام 1999، ونحن نقدم مجموعة من برامج السداد وبرامج الامتثال وأدوات ذكاء الأعمال للشركات التي يستخدم موظفوها سياراتهم الشخصية للعمل. تشمل البرامج تسديد الأسعار الثابتة والمتغيرة (FAVR)، وبدل السيارات المعفاة من الضرائب (TFCA)، والسنتات لكل ميل (CPM). مدعوم من تطبيق Cardata Mobile وبوابة Cardata Cloud Portal والتحقق من التأمين والدفع المباشر. كيف يعمل؟ 1) التصميم: اعمل مع أحد خبراء Cardata لتصميم برنامج مركبة مخصص ومتوافق مع IRS والذي يناسب احتياجاتك. 2) الالتقاط: يستفيد السائقون من تطبيق Cardata Mobile لتتبع رحلات عملهم بسهولة، بينما يستخدم المديرون سحابة Cardata Cloud لإعداد تقارير قوية. 3) الدفع: يحصل السائقون لديك على تعويضات معفاة من الضرائب، مباشرة إلى حساباتهم المصرفية. تعمل Cardata مع شركات Fortune 500 والمؤسسات المتنامية التي تضم موظفين قد يستخدمون سياراتهم الشخصية للقيادة المتسقة المتعلقة بالعمل.
الفئات:
Business
برامج إدارة النفقات

الموقع الإلكتروني: cardata.co

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Cardata. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Rippling

rippling.com

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Paychex

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Mercury

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