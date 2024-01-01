Cardata عبارة عن منصة سداد تكاليف المركبات مُدارة بالكامل. تساعد خدماتنا وأدواتنا البرمجية الشركات على توفير ما يزيد عن 30% من خلال التخلص من برامج السيارات القديمة والانتقال إلى البدائل المحسنة المعفاة من الضرائب. تأسست عام 1999، ونحن نقدم مجموعة من برامج السداد وبرامج الامتثال وأدوات ذكاء الأعمال للشركات التي يستخدم موظفوها سياراتهم الشخصية للعمل. تشمل البرامج تسديد الأسعار الثابتة والمتغيرة (FAVR)، وبدل السيارات المعفاة من الضرائب (TFCA)، والسنتات لكل ميل (CPM). مدعوم من تطبيق Cardata Mobile وبوابة Cardata Cloud Portal والتحقق من التأمين والدفع المباشر. كيف يعمل؟ 1) التصميم: اعمل مع أحد خبراء Cardata لتصميم برنامج مركبة مخصص ومتوافق مع IRS والذي يناسب احتياجاتك. 2) الالتقاط: يستفيد السائقون من تطبيق Cardata Mobile لتتبع رحلات عملهم بسهولة، بينما يستخدم المديرون سحابة Cardata Cloud لإعداد تقارير قوية. 3) الدفع: يحصل السائقون لديك على تعويضات معفاة من الضرائب، مباشرة إلى حساباتهم المصرفية. تعمل Cardata مع شركات Fortune 500 والمؤسسات المتنامية التي تضم موظفين قد يستخدمون سياراتهم الشخصية للقيادة المتسقة المتعلقة بالعمل.

الموقع الإلكتروني: cardata.co

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