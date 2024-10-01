بدائل - Candidate.ly
Hirect
hirect.in
تطبيق التوظيف المباشر للمؤسسين وقادة الفرق ومديري التوظيف. Hirect يبسط عملية التوظيف. تضمن الدردشة المباشرة مع المرشحين الذين تم التحقق منهم والمطابقين لخوارزمية الذكاء الاصطناعي تجربة توظيف بسيطة وسريعة وفعالة.
Zoho Recruit
zoho.com
توظيف أسرع، توظيف أفضل. Zoho Recruit هو نظام سحابي لتتبع مقدمي الطلبات تم تصميمه لتوفير حلول توظيف متنوعة وشاملة لوكالات التوظيف ومديري الموارد البشرية في الشركات والقوى العاملة المؤقتة. باستخدام برنامج التوظيف البديهي الخاص بنا، اجعل عملية التوظيف سهلة.
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال البرمجيات الخاصة بقطاع التوظيف. تعتمد أكثر من 10000 شركة على منصة Bullhorn السحابية لدعم عمليات التوظيف لديها من البداية إلى النهاية. يقع المقر الرئيسي لشركة Bullhorn في بوسطن، ولها مكاتب في جميع أنحاء العالم، ويديرها مؤسسها وتوظف أكثر من 1000 شخص على مستوى...
Manatal
manatal.com
ماناتال هو الجيل القادم من برامج التوظيف. تم تصميم النظام الأساسي سهل التنفيذ والبناء باستخدام أحدث التقنيات، لتبسيط وتبسيط عمليات التوظيف بدءًا من تحديد المصادر وحتى الإعداد وما بعده. قم بالتوظيف بشكل أفضل وأسرع من خلال توجيه قنوات التوظيف الخاصة بك إلى منصة واحدة سهلة الاستخدام. استفد من أدوات الذ...
Zoho Workerly
zoho.com
Zoho Workerly للتوظيف المؤقت. يمكّن برنامج جدولة الموظفين من Zoho Workerly الوكالات من إدارة قاعدة بيانات العملاء والموظفين المؤقتين، وجدولة المهام بناءً على متطلبات العميل، وإنشاء جداول زمنية، وإرسال الفواتير، كل ذلك من خلال واجهة واحدة.
Recruit CRM
recruitcrm.io
Recruit CRM هو نظام تتبع مقدم الطلب. يتم استخدام Recruit CRM في أكثر من 60 دولة ويتمتع بميزات قوية مثل محلل السيرة الذاتية وتطبيقات الهاتف المحمول وتكامل واجهة برمجة التطبيقات وعميل البريد الإلكتروني ومئات من لوحات الوظائف المجانية.
JobAdder
jobadder.com
**برنامج ATS** مصمم لوكالات التوظيف والفرق الداخلية - يتم تبسيط جميع الوظائف والمرشحين والاتصالات والمهام من خلال لوحة تحكم JobAdders سهلة الاستخدام وقابلة للتخصيص. JobAdder هو نظام قائم على السحابة بالكامل، مما يمنح المستخدم الحديث مرونة كاملة للتوظيف أثناء التنقل من أي جهاز محمول. تتيح وظائف نشر ا...
JobDiva
jobdiva.com
JobDiva هي أفضل شركة توظيف وتوظيف ATS وCRM وVMS تركز على نجاحك! تقدم JobDiva لموظفي التوظيف تدريبًا مجانيًا غير محدود لحلول التوظيف والتوظيف، بما في ذلك تجميع السيرة الذاتية وتتبع المتقدمين. اطلب عرضك التجريبي المجاني مع JobDiva اليوم!
Crelate
crelate.com
Crelate عبارة عن حل حديث وسريع ومتكامل لتتبع المتقدمين وتوظيف إدارة علاقات العملاء وإدارة علاقات المواهب مصمم خصيصًا لوكالات البحث المحتجزة وشركات البحث التنفيذية وموظفي التوظيف المحترفين في الشركات. يقدم Crelate جميع الميزات التي يريدها القائمون على التوظيف المشغولون مثل تكامل عميل Outlook، وتتبع ا...
Loxo
loxo.co
Loxo هي منصة ذكاء المواهب رقم 1 والرائدة عالميًا في برامج التوظيف. ATS القديمة كما نعرفها لن تكون موجودة خلال 5 سنوات. تم تصميم Loxo لإدارة دورة حياة التوظيف الكاملة من خلال منصة برمجية واحدة لنظام السجل - لتحل محل ATS القديمة وتوفر المزيد بشكل لا نهائي في هذه العملية. لأنه لا ينبغي أن يتطلب الأمر أ...
Oorwin
oorwin.com
Oorwin عبارة عن نظام متكامل لإدارة علاقات العملاء ونظام تتبع مقدم الطلب ومنصة لإدارة الموارد البشرية مدعوم بالذكاء الاصطناعي. تحقق Oorwin نموًا هائلاً في مجال التوظيف للشركات من خلال نهجها المتكامل في المبيعات والتوظيف والموارد البشرية.
Recruiterflow
recruiterflow.com
Recruiterflow هو برنامج حديث لتتبع المرشحين وإدارة علاقات العملاء للتوظيف مدمج في برنامج واحد. يأتي Recruiterflow مزودًا بميزات مثل ملحق chrome للمصادر بنقرة واحدة، وتسلسلات البريد الإلكتروني الآلية، وتكامل لوحات الوظائف والتعاون لمساعدتك على تتبع عملية التوظيف الخاصة بك من البداية إلى النهاية. تستخ...
Whippy
whippy.ai
Whippy عبارة عن منصة قوية للاتصالات عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني، وهي مصممة لرفع إنتاجية الأعمال ومشاركة العملاء من خلال تقنية الأتمتة والذكاء الاصطناعي. تشمل المنتجات الرئيسية البريد الوارد للفريق، والحملات، والأتمتة، وتكامل الذكاء الاصطناعي، والتسلسلات، والتدفقات، والمراجعات. يعمل...
100Hires
100hires.com
نظام تتبع مقدم الطلب سهل الاستخدام: خطة مجانية وتكاملات مع Gmail والتقويم. جذب أفضل المرشحين وإجراء مقابلات معهم وتوظيفهم بشكل أسرع. تستخدم من قبل الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى مثل Siemens وMagna. قم بإنشاء قاعدة بيانات سيرتك الذاتية: محلل السيرة الذاتية، واستيراد ملف CS...
CATS
catsone.com
تساعد CATS آلاف الشركات من جميع أنحاء العالم على تلبية احتياجات التوظيف الخاصة بهم. بدءًا من متاجر توظيف شخص واحد وحتى عمليات Fortune 500، يعتمد عملاؤنا علينا لمساعدتهم على النمو.
RecruitBPM
recruitbpm.com
RecruitBPM هو برنامج توظيف متكامل يعمل بالذكاء الاصطناعي (AI) لشركات التوظيف وتوظيف المهنيين. منصة اكتساب المواهب السحابية وإدارة علاقات العملاء (CRM) الأكثر فعالية من حيث التكلفة والتي تساعد شركات التوظيف والقائمين بالتوظيف على تحسين عملية التوظيف وتسهيل عملية التوظيف. تشمل الميزات الرئيسية ما يلي:...
WorkBright
workbright.com
يعمل WorkBright على إزالة الاختناقات التي تبطئ عملية التوظيف حتى تتمكن من جعل الموظفين الجدد يعملون بشكل أسرع بما يصل إلى 8 مرات دون المساس بالأمان أو الدقة. يعمل الإعداد الفعال على تقوية الفرق، وتعزيز الاتصالات الدائمة، وتعزيز سعادة الموظفين. ابدأ مع برنامج تأهيل الموظفين النهائي للموارد البشرية. ب...
RemoteMore
remotemore.com
في سوقنا، يمكنك العثور على المطورين المهرة بسهولة وفي أي وقت من الأوقات.
Zerocoder
zerocoder.com
يقوم Zerocoder بمطابقة الشركات مع المطورين والمصممين الذين لا يحتاجون إلى تعليمات برمجية والذين تم فحصهم على الفور. جميع مهام التطوير الخاصة بك مقابل رسم شهري ثابت واحد على منصة سحابية لأتمتة أي عمليات تجارية أو تطوير برامج. يمكنك تحقيق التقدم في كل يوم عمل. تقوم الشركات الكبرى بتوظيف Zerocoder في أ...
Betterleap
betterleap.com
Betterleap عبارة عن منصة توظيف خارجية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل على ربط جميع المشاركين في عملية التوظيف بسلاسة. يمكن للجميع، بدءًا من مسؤولي التوظيف الداخليين ومديري التوظيف إلى شركات التوظيف والمقاولين وشركات رأس المال الاستثماري، الاتصال على Betterleap للحصول على المرشحين وإشراكهم وتحويلهم للأ...
StaffingSoft
staffingsoft.com
برامج التوظيف لموظفي التوظيف ومحترفي الموارد البشرية. يقدم StaffingSoft، وهو نظام لتتبع المتقدمين على مستوى المؤسسة، مجموعة كاملة من الأدوات التي تعمل على دمج وتبسيط عملية توظيف المواهب والاحتفاظ بها وإدارة المرشحين والموظفين والموردين الخارجيين على مستوى العالم. ستتاح لك الفرصة لبناء شراكة طويلة ال...
Veritone
veritone.com
تعمل Veritone Attribute على تحويل إسناد التسويق في البث الإعلامي، باستخدام تقنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي توفر مقاييس أداء في الوقت الفعلي تقريبًا للإعلانات في جميع تنسيقات البث بما في ذلك المواقع المجدولة وغير المجدولة (القراءات المباشرة، والعروض الترويجية العضوية). تعمل Veritone Attribute على الاس...
hireEZ
hireez.com
HireEZ عبارة عن منصة توظيف خارجية حائزة على جوائز، تعمل على تركيز جميع جهود التوظيف لتوظيف فرق كبيرة وصغيرة لتسهيل عملية التوظيف الخارجية. استمتع بتجربة سريعة وبسيطة لمصادر الذكاء الاصطناعي عبر أكثر من 800 مليون ملف شخصي مفتوح على الويب وأكثر من 45 منصة. قم بأتمتة وإنشاء حملات توظيف مخصصة باستخدام ا...
iSmartRecruit
ismartrecruit.com
iSmartRecruit هي تقنية توظيف تعتمد على الذكاء الاصطناعي ومصممة لمعالجة التحديات الفريدة التي تواجهها وكالات التوظيف وشركات التوظيف وشركات البحث التنفيذية وإدارات الموارد البشرية الداخلية. تعمل iSmartRecruit عالميًا في أكثر من 70 دولة وتدعم 14 لغة، بما في ذلك اللغات الأوروبية الرئيسية، وتتفوق في النش...
Trakstar Hire
hire.trakstar.com
Hire هو نظام تتبع المتقدمين (ATS) من Trakstar. يمكنك إدارة السير الذاتية بسهولة، وجذب المرشحين من مجموعة متنوعة من المصادر، وإدارة موقع الويب الخاص بالوظائف، والتعاون مع فريق التوظيف لديك، وإنشاء تقارير عن جهود التوظيف الخاصة بك - كل ذلك بحل واحد. تساعد Hire الشركات على أتمتة عملية التوظيف الشاملة، ...
Top Echelon
topechelon.com
يجمع برنامج التوظيف Top Echelon بين ميزات تتبع المتقدمين القوية (ATS) والعلاقة مع العملاء (CRM) في حل توظيف واحد مصمم لتبسيط عملية التوظيف لفرق التوظيف والتعيين بدءًا من 67.15 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا. يقوم Top Echelon بأتمتة العديد من ميزات تتبع مقدم الطلب مثل تحليل السيرة الذاتية، وتحليل...
WurkNow
wurknow.com
WurkNow هو الجيل القادم من منصة إدارة التوظيف والقوى العاملة التي تمنح الشركات القدرة على الاختيار. يمكنهم الاستفادة من منصتنا المتكاملة تمامًا أو إضافة الوقود الصاروخي إلى مجموعات التكنولوجيا الحالية الخاصة بهم من خلال خيارات WurkNow المعيارية: السوق (مصادر المواهب وتجميعها)، التوظيف (تأهيل المواهب...
Crewsnap
crewsnap.com
CrewSnap عبارة عن منصة برمجية متطورة مصممة بشكل فريد لشركات التوظيف، وهي مصممة لتبسيط تعقيدات عمليات التوظيف وتعزيز الكفاءة التنظيمية. يدير هذا الحل الشامل كل جانب من جوانب عمليات التوظيف، بدءًا من إدارة سير العمل وتقديم المرشحين إلى تفاعلات العملاء، كل ذلك ضمن واجهة واحدة بديهية. تعمل الميزات الرئي...
Longlist
longlist.io
Longlist عبارة عن نظام توظيف لإدارة علاقات العملاء (CRM) وATS لشركات التوظيف والتوظيف سريعة النمو.
TalentRecruit
talentrecruit.com
TalentRecruit هو نظام لتتبع المتقدمين (ATS) مدعوم بالذكاء الاصطناعي وبرنامج توظيف مصمم لتبسيط عملية التوظيف لكل من الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات. يمكّن النظام مسؤولي التوظيف من تحديد أفضل المواهب وإشراكها وتأهيلها بكفاءة. تقدم TalentRecruit ميزات مثل مساعد التوظيف الافتراضي، ERIKA، الذي يعمل ...