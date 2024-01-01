Candidate.ly

Candidate.ly

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الموقع الإلكتروني: candidately.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Candidate.ly على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قدم أفضل المرشحين لديك بثقة. قم بإعادة تنسيق السيرة الذاتية إلى ملفات تعريف معززة بالذكاء الاصطناعي، وأرسلها إلى عملائك واحصل على رؤية فورية لتقدم كل عملية إرسال.

الموقع الإلكتروني: candidately.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Candidate.ly. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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