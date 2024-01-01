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تأسست مؤسسة الإعلام الكاريبي في عام 2000 نتيجة للاندماج بين اتحاد الإذاعة الكاريبي (CBU) ووكالة الأنباء الكاريبية (CANA). يعتبر CMC نفسه ثمرة لحركة التكامل الإقليمي وأداة لتعزيز التكامل الوثيق.

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