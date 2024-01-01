Canada Soccer

كندا لكرة القدم هي الهيئة الإدارية الرسمية لكرة القدم في كندا. بالشراكة مع أعضائها، تعمل على تعزيز نمو وتطور كرة القدم في كندا، من المستوى الشعبي إلى الأداء العالي، وعلى المستوى الوطني. وتتمثل مهمتها في توفير القيادة في السعي لتحقيق التميز في كرة القدم، وطنيا ودوليا، بالتعاون مع أعضائها وأصحاب المصلحة.

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