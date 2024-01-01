Canada Soccer

Canada Soccer

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الموقع الإلكتروني: canadasoccer.com

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كندا لكرة القدم هي الهيئة الإدارية الرسمية لكرة القدم في كندا. بالشراكة مع أعضائها، تعمل على تعزيز نمو وتطور كرة القدم في كندا، من المستوى الشعبي إلى الأداء العالي، وعلى المستوى الوطني. وتتمثل مهمتها في توفير القيادة في السعي لتحقيق التميز في كرة القدم، وطنيا ودوليا، بالتعاون مع أعضائها وأصحاب المصلحة.

الموقع الإلكتروني: canadasoccer.com

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