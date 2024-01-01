Campus Reform

Campus Reform

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الموقع الإلكتروني: campusreform.org

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إصلاح الحرم الجامعي، وهو مشروع تابع لمعهد القيادة، هو الموقع الرائد في أمريكا لأخبار الكلية. بصفته هيئة مراقبة محافظة لنظام التعليم العالي في البلاد، يكشف إصلاح الحرم الجامعي عن التحيز الليبرالي وإساءة الاستخدام في حرم الجامعات في البلاد. يعمل فريقنا من الصحفيين المحترفين جنبًا إلى جنب مع الناشطين الطلابيين والصحفيين الطلابيين للإبلاغ عن سلوك وسوء سلوك مديري الحرم الجامعي وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

الموقع الإلكتروني: campusreform.org

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