CampDoc

CampDoc

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الموقع الإلكتروني: campdoc.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من CampDoc على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

CampDoc هو نظام لإدارة المعسكرات عبر الإنترنت يتميز بالسجلات الصحية الإلكترونية. التسجيل السلس وجمع النماذج وتتبع الأدوية والمزيد. آمن وسهل الاستخدام ويعمل مع المؤسسات التي تخدم الشباب من أي حجم لأنه مخصص لتلبية الاحتياجات الفريدة للموظفين وأولياء الأمور. تقديم تجارب معسكر استثنائية للموظفين وأولياء الأمور والمشاركين!

الموقع الإلكتروني: campdoc.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ CampDoc. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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