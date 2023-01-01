بدائل - CallTrackingMetrics
Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك.
Otter
otter.ai
Otter هو تطبيق ذكي لتدوين الملاحظات يمكّنك من تذكر محادثاتك الصوتية والبحث فيها ومشاركتها. يقوم Otter بإنشاء ملاحظات صوتية ذكية تجمع بين الصوت والنسخ وتحديد المتحدث والصور المضمنة والعبارات الرئيسية. فهو يساعد رجال الأعمال والصحفيين والطلاب على أن يكونوا أكثر تركيزًا وتعاونًا وفعالية في الاجتماعات و...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfor...
Zoho CRM
zoho.com
يمكنك إدارة أعمالك بالكامل باستخدام مجموعة Zoho من أدوات الإنتاجية عبر الإنترنت وتطبيقات SaaS. أكثر من 50 مليون مستخدم يثقون بنا في جميع أنحاء العالم. جرّب خطتنا المجانية للأبد!
MightyCall
mightycall.com
صوت الأعمال الصغيرة. سريع وسهل وآمن. نظام الهاتف الافتراضي مصمم للشركات الصغيرة.
OpenPhone
openphone.co
الهاتف للشركات الناشئة والشركات الصغيرة
JustCall
justcall.io
JustCall هو نظام هاتف قائم على السحابة لفرق المبيعات والدعم عن بعد. يتكامل مع HubSpot وIntercom وPipedrive وSalesforce وأدوات CRM/مكتب المساعدة الأخرى.
Outreach
outreach.io
تساعد منصة مشاركة المبيعات الخارجية على إشراك العملاء المحتملين بكفاءة وفعالية لدفع المزيد من خطوط الأنابيب وإبرام المزيد من الصفقات. طلب العرض التوضيحي اليوم.
Apollo.io
apollo.io
Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، وهو يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign عبارة عن منصة برمجيات سحابية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ومقرها في شيكاغو، إلينوي. تقدم الشركة برنامجًا لأتمتة تجربة العملاء (CXA)، والذي يجمع بين فئات التسويق عبر البريد الإلكتروني وأتمتة التسويق وأتمتة المبيعات وإدارة علاقات العملاء.
CallRail
callrail.com
تتبع وتحليلات للمكالمات الهاتفية ونماذج الويب. قم بتحسين التسويق الخاص بك وزيادة عائد الاستثمار على الحملات الإعلانية الخاصة بالدفع لكل نقرة (PPC) وتحسين محركات البحث (SEO) والحملات الإعلانية غير المتصلة بالإنترنت.
Cloze
cloze.com
تطبيق الهاتف المحمول الذكي لتتبع العملاء والعملاء والمحتملين والعملاء المتوقعين دون متاعب إدارة علاقات العملاء. إدارة العلاقات التي تجمع بين البريد الوارد وجهات الاتصال والتقويم والهاتف وEvernote والبريد الإلكتروني ودفتر العناوين وTwitter وFacebook وLinkedIn تلقائيًا.
Gong.io
gong.io
تعرف على كيفية استخدام قادة المبيعات لذكاء الإيرادات لزيادة نجاح مندوبي المبيعات والفوز بالمزيد من الصفقات. تم التصويت له رقم 1 من قبل محترفي الإيرادات مثلك. احجز عرضًا توضيحيًا.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo هي شركة أمريكية تعتمد على الاشتراك في البرامج كخدمة (SaaS) ومقرها في فانكوفر، واشنطن، وتبيع إمكانية الوصول إلى قاعدة بياناتها الخاصة بالمعلومات حول رجال الأعمال والشركات لمحترفي المبيعات والتسويق والتوظيف. تأسست الشركة في الأصل في عام 2000 باسم Eliyon Technologies من قبل المؤسسين يوناتان ست...
Fireflies.ai
fireflies.ai
قم بتسجيل ونسخ وبحث اجتماعاتك! ملاحظات الاجتماع التلقائية لـ Zoom وGMet وTeams وWebex والمزيد.
Constant Contact
constantcontact.com
شركة Constant Contact, Inc. هي شركة تسويق عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في والثام، ماساتشوستس، ولديها مكاتب إضافية في لوفلاند، كولورادو؛ ونيويورك، نيويورك. تأسست الشركة في عام 1995 وتم بيعها لاحقًا لشركة Endurance International في عام 2015.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus عبارة عن منصة موحدة لتجربة العملاء تعمل على تمكين فرق المبيعات والتسويق والدعم لديك من العمل كفريق واحد على واجهة واحدة.
Drift
drift.com
الانجراف هو الطريقة الجديدة التي تشتري بها الشركات من الشركات. جرب أدوات التسويق والمبيعات التحادثية لدينا المصممة لتسهيل عملية الشراء اليوم، مجانًا تمامًا.
Writecream
writecream.com
أ.لقد قمت بتشغيل رسائل البريد الإلكتروني الباردة وإنشاء المحتوى.
Freshsales
freshworks.com
قم بتسريع إيراداتك من خلال المبيعات المستندة إلى السياق قم بتخصيص المشاركة، واختصر دورة مبيعاتك، وقم بتنمية أعمالك من خلال Freshsales مجموعة منتجات مليئة بالميزات للشركات من جميع الأحجام. تحديث البرامج السحابية التي سيحبها فريقك. الدعم | مبيعات | اي تي اس ام | سحابة PBX
Aircall
aircall.io
Aircall هو حل هاتفي سهل الاستخدام وقائم على السحابة مع ميزات مصممة لنوع أفضل من المحادثة. قم بالإعداد في ثوانٍ وابدأ محادثة في أي مكان في العالم اليوم. لا الأجهزة. لا الصداع. تتلاءم Aircall مع سير العمل الحالي لديك من خلال عمليات تكامل سهلة بنقرة واحدة، وربط أنظمة CRM، وحلول مكتب المساعدة، والتطبي...
Salesloft
salesloft.com
تعد SalesLoft منصة المشاركة في المبيعات رقم 1، حيث تساعد البائعين في مجال B2B على الوصول إلى "نعم" بشكل أسرع. نحن نتكامل مع أفضل أنظمة إدارة علاقات العملاء اليوم، لنحول بياناتك إلى دولارات.
BL.INK
bl.ink
إدارة الارتباط المؤسسي. توفير التعاون والامتثال والإبداع للفرق العالمية لتحسين كل مشاركة وحماية بياناتك وخلق الثقة في كل نقرة.
smrtPhone
smrtphone.io
أذكى نظام هاتف سحابي ومتصل بالطاقة. smrtPhone عبارة عن منصة اتصالات شاملة للشركات التي تعتمد على المبيعات. الصوت والرسائل النصية والاتصال المباشر وإدارة العملاء المتوقعين - تتم مزامنة كل ذلك بسهولة مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك.
Chorus.ai
chorus.ai
اجعل كل تفاعل مهمًا. يجلب الذكاء الاصطناعي للمحادثة في الكورس قوة قصتك إلى كل محادثة.
Grain
grain.com
قم بتسجيل ونسخ وقص ومشاركة الفيديو من Zoom في الوقت الفعلي. أداة أساسية للفرق الحديثة.
Flowcode
flowcode.com
Flowcode هو صانع رموز QR رقم 1. الشعار واللون والتصميم، مدعومًا بالخصوصية والبيانات، وكلها متضمنة مجانًا. قم بتنزيل ملفات الطباعة عالية الجودة اليوم.
Colibri.ai
colibri.ai
يقوم Colibri.ai بتسجيل مكالماتك، وتحويلها إلى نص أثناء التحدث، وإنشاء ملاحظات اجتماع موجزة قابلة للبحث. يعمل مع Zoom وGoogle Meet وWebex والعديد من المنصات الأخرى.
Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ - يقوم حل أتمتة الشراكة الرائد عالميًا باكتشاف جميع قنوات الشراكة وإدارتها وحمايتها وتحسينها للوصول إلى نمو هائل حقيقي.
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek هو مساعد اجتماع يعمل بالذكاء الاصطناعي يقوم تلقائيًا بتسجيل الفيديو ونسخه وتلخيصه وتقديم رؤى أساسية من كل اجتماع.
PixelMe
pixelme.me
PixelMe عبارة عن أداة لتقصير عناوين URL تتضمن إعادة استهداف وحدات البكسل في كل رابط تشاركه. أنشئ روابط قوية تحمل علامات تجارية واحصل على نقرات إضافية بنسبة تصل إلى 34%.
Vowel
vowel.com
أسهل طريقة لعقد اجتماعات مثمرة. مؤتمرات الفيديو، ونسخ الاجتماعات المباشرة، والتسجيلات الفورية، وجداول الأعمال التعاونية + الملاحظات - كل ذلك في مكان واحد.
Reply.io
reply.io
الرد عبارة عن نظام أساسي لمشاركة المبيعات يساعدك على أتمتة وتوسيع نطاق التواصل متعدد القنوات، حتى تتمكن من جذب المزيد من العملاء المحتملين واكتساب عملاء جدد وزيادة الإيرادات بشكل أسرع.
Clari
clari.com
التنبؤ وذكاء النشاط وإدارة خطوط الأنابيب لفرق الإيرادات B2B.
Salesflare
salesflare.com
جرّب Salesflare، برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) البسيط رقم 1 للشركات الصغيرة التي تبيع خدمات B2B. التكامل مع جوجل وأوتلوك. كن متحركًا بالكامل. أتمتة إدارة علاقات العملاء الخاصة بك من البيانات الموجودة.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk عبارة عن منصة ذكية لاجتماعات العملاء تساعدك على زيادة سرعة المبيعات وزيادة الإيرادات. جرّب مجانًا واكتشف لماذا تستخدم الشركات الكبرى Demodesk لزيادة فرق الإيرادات لديها بالكامل.
Outplay
outplayhq.com
3 أضعاف اجتماعات مبيعاتك، وليس ميزانيتك تحتوي منصة مشاركة المبيعات في Outplay على كل ما تحتاجه لجعل فريق المبيعات الخاص بك أكثر كفاءة - التواصل متعدد القنوات، وأتمتة المبيعات الخارجية، وتتبع العملاء المحتملين، وسوق الاستعانة بمصادر العملاء المحتملين، وجدولة الاجتماعات، والمزيد. ابدأ في تحقيق أهداف...
Triple Whale
triplewhale.com
يقوم Triple Whale بتجميع المقاييس من جميع الأدوات التي تستخدمها مباشرة في جيبك. نحن نبسط ونبلغك ونوفر لك الوقت!
Allego
allego.com
الشركة الرائدة في السوق في مجال حلول التعلم والتمكين الافتراضية. قم بتحويل مؤسستك باستخدام النظام الأساسي المحمول المصمم للفرق الموزعة اليوم.
Signals
getsignals.ai
تحويل مشاهدات الصفحة إلى عملاء. تعرف على الشركات التي تتصفح موقعك الإلكتروني حاليًا وقم بتحويلها إلى عملاء!
Rewatch
rewatch.com
فيديو يمكّن فريقك بأكمله Rewatch هي مساحة عمل فيديو تعاونية مصممة لمساعدة الفرق على معرفة المزيد والتحرك بسرعة.
HoneyStack
hockeystack.com
تحليلات SaaS الشاملة. HockeyStack هي أداة تحليلية SaaS تعمل على توحيد بيانات التسويق والمنتجات والإيرادات والمبيعات للكشف عن الرؤى المخفية، مثل القيمة الدائمة للحملة، أو معدل التراجع لكل قناة تسويقية. لا يوجد إعداد. لا يوجد رمز. حاول مجانا
Troops
troops.ai
لا تفوت أبدًا إشارة الإيرادات مع القوات. قم بتحديث Salesforce وHubSpot وZendesk وJira بسهولة من Slack وMicrosoft Teams. ابدأ مجانًا.
Aloware
aloware.com
استمتع بمكالمات + رسائل نصية غير محدودة ابتداءً من 50 دولارًا للوكيل/الشهر. يتكامل مع HubSpot وZoho والمزيد! كاملة مع Power Dialer وأدوات التشغيل الآلي.
Clay
clay.com
البحث عن العملاء المتوقعين من أي مكان على شبكة الإنترنت. قم ببناء قوائم العملاء المتوقعين من الأماكن التي لم تعتقد أنها ممكنة من قبل. تواصل مع أكثر من 50 عملية تكامل لسحب الأسماء ورسائل البريد الإلكتروني والمكدس التقني والأدوار المفتوحة وغير ذلك الكثير تلقائيًا.
People.ai
people.ai
يقوم People.ai بأتمتة إدخال البيانات يدويًا، وزيادة إنتاجية المبيعات، وتوفير معلومات قابلة للتنفيذ عبر جميع أدوات الإدارة الخاصة بك.
Balto
balto.ai
منصة التوجيه رقم 1 في الوقت الفعلي لمراكز الاتصال المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وكلاء المساعدة يقولون الشيء الصحيح في كل مكالمة.
Terminus
terminusplatform.com
يتيح لك Terminus تسليم رسائل مخصصة إلى الجماهير المناسبة بغض النظر عن مكان وجودهم.
CoPilot AI
copilotai.com
تعمل مجموعة أدوات CoPilot AI المتقدمة على تمكين مندوبي المبيعات من استهداف العملاء المحتملين الأكثر ملائمة ورعاية العملاء المحتملين ذوي الجودة وحجز المزيد من الاجتماعات على LinkedIn Sales Navigator.
Cloudtalk
cloudtalk.com
مساعدة الشركات على التواصل مع عملائها. مع أكثر من 160 رقم هاتف وطني، يساعد برنامج مركز الاتصال الخاص بـ CloudTalk الشركات المتنامية على التوسع خارج المناطق المحلية.
Humanic AI
humanic.ai
يعمل Humanic PLG CRM كمنحدر إلى HubSpot ويكشف عن Dark Pipeline بدون مستودع بيانات.
Pipeliner CRM
pipelinersales.com
أفضل CRM، كل ما يتعلق بالمبيعات! أداة تمكين المبيعات، صيغة بسيطة وفائزة. التركيز على إدارة خطوط الأنابيب وعملية المبيعات والتحليلات لزيادة الإيرادات إلى أقصى حد.
Salesmate
salesmate.io
قم بتنمية إيراداتك وعلاقاتك. يقدم Salesmate تجارب بسيطة وشخصية ومثمرة لفريق المبيعات والعملاء.
Symbl.ai
symbl.ai
الذكاء البشري للمؤسسات. يفتح فهم المحادثة وتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدية في Symbl.ai الإمكانات الكاملة للمحادثات البشرية - لتحقيق أهدافك.
Jiminny
jiminny.com
تعظيم إيرادات فريقك. أطلق العنان لإمكانات فريق المبيعات لديك لزيادة الإيرادات من خلال ذكاء المحادثة.
Factors.AI
factors.ai
Factors.ai عبارة عن منصة تحليلات تسويقية وإسناد شاملة ومتكاملة عبر صوامع البيانات لتقديم رؤى قابلة للتنفيذ ومتوافقة مع الخصوصية ومدعومة بالذكاء الاصطناعي. حاول الآن!
Attribution
attributionapp.com
تعمل الإحالة على تتبع المبلغ الذي تنفقه على الإعلانات، والعملاء الذين يأتون من الإعلانات، وما يشترونه منك.
Contlo
contlo.com
قل مرحباً للتسويق التوليدي المستقل. Contlo عبارة عن منصة تسويق من الجيل التالي، تم إنشاؤها لعالم الذكاء الاصطناعي الأول. مدعوم بنموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بعلامتك التجارية ووكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين.
Woodpecker
woodpecker.co
رسائل البريد الإلكتروني الباردة التي تبدأ محادثات عمل دافئة. قم بأتمتة رسائل البريد الإلكتروني والمتابعات باستخدام أداة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك.
Demandbase
demandbase.com
برنامج ABM الرائد للشركات المتوسطة في السوق والشركات التي تعمل في مجال B2B. تعرف على المزيد حول شركة التسويق الحقيقية القائمة على الحساب الشامل.