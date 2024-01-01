Callbell

Callbell

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: callbell.eu

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Callbell على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يساعد Callbell الشركات التي تعمل بنظام B2C على تقديم خدمة أفضل لعملائها من خلال قنواتهم المفضلة، بما في ذلك Whatsapp Business وFacebook Messenger وInstagram Direct وTelegram.
الفئات:
Business
برامج الدردشة الحية

الموقع الإلكتروني: callbell.eu

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Callbell. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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