Calgary Sun

Calgary Sun

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الموقع الإلكتروني: calgarysun.com

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كالجاري صن هي صحيفة يومية تصدر في كالجاري، ألبرتا، كندا. وهي مملوكة حاليًا لشبكة Postmedia. نُشرت الصحيفة اليومية ذات الشكل التابلويد لأول مرة في عام 1980، وقد حلت محل صحيفة ذا ألبرتان ذات الحجم الكبير التي طال أمدها بعد فترة وجيزة من استحواذ ناشري صحيفة تورونتو صن عليها.

الموقع الإلكتروني: calgarysun.com

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