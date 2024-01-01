Calgary Sun

كالجاري صن هي صحيفة يومية تصدر في كالجاري، ألبرتا، كندا. وهي مملوكة حاليًا لشبكة Postmedia. نُشرت الصحيفة اليومية ذات الشكل التابلويد لأول مرة في عام 1980، وقد حلت محل صحيفة ذا ألبرتان ذات الحجم الكبير التي طال أمدها بعد فترة وجيزة من استحواذ ناشري صحيفة تورونتو صن عليها.

الموقع الإلكتروني: calgarysun.com

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