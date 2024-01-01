Calgary Herald

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قراءة آخر الأخبار العاجلة والتحديثات والعناوين. تقدم كالجاري هيرالد معلومات عن أحدث الأحداث الوطنية والدولية والمزيد. كالجاري هيرالد هي صحيفة يومية تصدر في كالجاري، ألبرتا، كندا. بدأ النشر في عام 1883 باسم كالغاري هيرالد، ومحامي التعدين والمزرعة، والمعلن العام. وهي مملوكة لشبكة Postmedia.

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