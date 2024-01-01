Cabal

Cabal

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الموقع الإلكتروني: getcabal.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Cabal على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

مساحة عمل خاصة للمؤسسين والمستثمرين والمستشارين للتعاون. تساعد Cabal المؤسسين على تحقيق المزيد من الاستفادة من المستثمرين والمستشارين. نقوم بذلك من خلال توفير مساحة عمل خاصة للمؤسسين لإرسال الأسئلة والتحديثات وتتبع المساهمات والحصول على مقدمات دافئة للعملاء المحتملين والمرشحين.

الموقع الإلكتروني: getcabal.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Cabal. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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