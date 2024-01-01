يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

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مساحة عمل خاصة للمؤسسين والمستثمرين والمستشارين للتعاون. تساعد Cabal المؤسسين على تحقيق المزيد من الاستفادة من المستثمرين والمستشارين. نقوم بذلك من خلال توفير مساحة عمل خاصة للمؤسسين لإرسال الأسئلة والتحديثات وتتبع المساهمات والحصول على مقدمات دافئة للعملاء المحتملين والمرشحين.

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