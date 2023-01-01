WebCatalog
BỉzRun

BỉzRun

ui.bizrun.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من BỉzRun على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

BizRun ATS هو برنامج بديهي وسهل الاستخدام وبأسعار معقولة لتتبع مقدمي الطلبات وتوظيفهم يساعد الشركات على جذب المواهب المناسبة وإجراء مقابلات معهم وتوظيفهم. تشمل الميزات موقع التوظيف ذي العلامة التجارية، ونشر الوظائف عبر الإنترنت، والتكامل الاجتماعي، وبناء النماذج، واستيراد السيرة الذاتية، والتعاون، والفحص المسبق، وتتبع الاتصالات، وإجراء مقابلات عبر الفيديو، وبرنامج الإحالة، وتحليلات المتقدمين، والتأهيل والمزيد. بالإضافة إلى أنه متكامل مع مجموعة الموارد البشرية القائمة على السحابة لدينا. مصمم للشركات التي تضم أكثر من 50 موظفًا

الموقع الإلكتروني: ui.bizrun.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ BỉzRun. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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