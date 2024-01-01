بدائل - Bytescale
Netlify
netlify.com
Netlify هي شركة حوسبة سحابية مقرها سان فرانسيسكو تقدم خدمات استضافة وخدمات خلفية بدون خادم لتطبيقات الويب والمواقع الثابتة. تتضمن ميزاته النشر المستمر من Git عبر Netlify Edge، والبنية التحتية لشبكة تسليم التطبيقات العالمية للشركة، والتعامل مع النماذج بدون خادم، ودعم وظائف AWS Lambda، والتكامل الكام...
Vercel
vercel.com
انشر مشاريع الويب مع أفضل تجربة لمطوري الواجهة الأمامية وأعلى أداء للمستخدم النهائي.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
توفر Alibaba Cloud مجموعة متكاملة من أدوات ومنتجات الحوسبة السحابية الموثوقة والآمنة، مما يساعدك على بناء البنية التحتية السحابية ومراكز البيانات في مناطق متعددة لتمكين أعمالك الصناعية العالمية. قم بتجربته مجانا.
Vodlix
vodlix.com
أسرع حل لبث الفيديو وبث الفيديو عبر البث المباشر (OTT) من العلامة البيضاء. استمتع بأعلى جودة لبث الفيديو مع أفضل حلول OTT المستندة إلى السحابة لتلبية احتياجات IPTV وVOD الخاصة بك. استمتع بتجربة المشاهدة المثالية مع Vodlix.
BunnyCDN
bunny.net
Bunny.net عبارة عن منصة بسيطة ولكنها قوية لتوصيل المحتوى، وتقدم أداءً سريعًا للغاية مقابل جزء بسيط من التكلفة مع SSL وBrotli وHTTP/2 مجانًا وتسعير الدفع الفوري بنسبة 100%.
StackPath
stackpath.com
StackPath هي شركة أمريكية تقدم منصات الحوسبة الطرفية ومقرها في دالاس، تكساس. ترأس فريقها المؤسس لانس كروسبي، الذي شارك أيضًا في تأسيس شركة SoftLayer Technologies، التي استحوذت عليها شركة IBM في عام 2013.
CDNetworks
cdnetworks.com
تأسست CDNetworks في عام 2000، وهي شبكة توصيل محتوى كاملة الخدمات (CDN) توفر التكنولوجيا والبنية التحتية للشبكة وخدمات العملاء لتوصيل محتوى وتطبيقات الإنترنت. وتضع الشركة نفسها كمزود متعدد الجنسيات لخدمات توصيل المحتوى، مع التركيز بشكل خاص على أسواق الإنترنت الناشئة، بما في ذلك أمريكا الجنوبية والهند...
Filestack
filestack.com
Filestack File Uploader وواجهة برمجة تطبيقات تحميل الملفات. أداة تحميل ملفات بسيطة وواجهات برمجة تطبيقات قوية لتحميل أي ملف وتحويله وتسليمه إلى تطبيقك.
Akamai
akamai.com
Akamai هي الشركة الرائدة في مجال توفير خدمات شبكة توصيل المحتوى (CDN) لتوصيل الوسائط والبرامج وحلول الأمان السحابية.
Sucuri
sucuri.net
Sucuri هي شركة أنشأها دانيال بي سيد (مؤسس مشروع OSSEC) في عام 2010. نحن ننظف ونحمي مواقع الويب. احصل على راحة البال من خلال تأمين جميع مواقع الويب الخاصة بك. نحن نصلح الاختراقات ونمنع الهجمات المستقبلية. منصة سحابية لكل موقع.
Pinata
pinata.cloud
تعمل Pinata على تسهيل التحميل إلى IPFS وجلب المحتوى من الشبكة بسرعات مذهلة بفضل البوابات المخصصة.
ArvanCloud
arvancloud.com
تقدم ArvanCloud خدمات سحابية متكاملة مثل CDN وCloud DNS وCloud Security ومركز البيانات السحابية والتخزين السحابي وVoD والبث المباشر وإعلانات الفيديو.
NitroPack
nitropack.io
منصة واحدة. جميع تحسينات السرعة. تلقائيا. التفوق على المنافسين دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.
Imperva
imperva.com
توفر Imperva أمانًا إلكترونيًا كاملاً من خلال حماية ما هو أكثر أهمية - بياناتك وتطبيقاتك - سواء في مقر العمل أو في السحابة.
CDN77
cdn77.com
70 تيرابايت في الثانية + CDN مع تغطية عالمية عبر 6 قارات. قم بتسريع عملية تسليم المحتوى الخاص بك والوصول إلى المستخدمين من الحافة باستخدام نسخة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا.
CacheFly
cachefly.com
تغلب على المنافسة من خلال تقديم محتوى أسرع في أي مكان في العالم! توفر CacheFly حلول CDN موثوقة، ومصممة بالكامل لتناسب أعمالك.
Chinafy
chinafy.com
Chinafy عبارة عن منصة قائمة على SaaS تعمل على إعادة هندسة مواقع الويب وإعادة تصميمها لتحقيق أداء أسرع للويب في الصين. إنها منصة التوافق مع الويب الوحيدة حتى الآن القادرة على تحقيق الأداء الداخلي والخارجي تقريبًا. يتم تثبيت النظام الأساسي على مواقع الويب لمساعدتهم على التحميل بسرعة وبشكل كامل وآمن في...
echo3D
echo3d.com
echo3D (www.echo3D.com) عبارة عن منصة لإدارة الأصول ثلاثية الأبعاد للمطورين والشركات لتخزين المحتوى ثلاثي الأبعاد وتأمينه ومشاركته في الوقت الفعلي عبر مؤسستهم وخارجها. نحن نقدم نظام إدارة محتوى ثلاثي الأبعاد (CMS) وشبكة توصيل (CDN)، وأدوات ضغط وتحويل الأصول، وبنية أساسية BaaS قابلة للتطوير تمكن المط...
Edgio
edg.io
البنية التحتية للمواقع الديناميكية دون الثانية. قم بتطوير الواجهة الأمامية الخاصة بك ونشرها ومعاينتها وتجربتها ومراقبتها وتشغيلها - النشر مجانًا في دقيقة واحدة. الطبقة0 سابقًا
appfleet
appfleet.com
appfleet is a global edge cloud platform that allows businesses and developers to deploy containers and web applications to multiple locations at the same time. The platform automatically handles the complexity of clustering, deploying and load-balancing the traffic.
Transloadit
transloadit.com
Transloadit is the most advanced file uploading and processing API. It’s run by the same people that made Tus and Uppy. Our workflows allow for processing hundreds of thousands of files in many variations with a single API call. These files can be filtered by type and metadata, then exported to the ...
Rocket.net
rocket.net
Rocket.net is an all-in-one Managed WordPress Hosting solution. The Rocket.net platform has been designed from the ground up to maximize the performance & security of websites of all sizes.
TwicPics
twicpics.com
TwicPics streamlines your image management and makes all the best practices of responsive web images accessible with just a few lines of code. Easy to integrate, TwicPics performs image optimizations on the fly, according to the browser context. It takes care of pixel-perfect resizing, art direction...
Mlytics
mlytics.com
We envision a more reliable, faster, and safer internet world with options and transparency. Mlytics leverages an intelligent Multi CDN solution to help boosting your website performance globally and prevent downtime. We developed a unique experience delivery platform that provides a single view to ...
ImageEngine
imageengine.io
ImageEngine is a 3-in-1 image CDN. It uses our patented mobile detection software, image optimization, and our global CDN network to deliver images faster than any image compressor or CDN alone and at over an 80% cache hit rate. Plus, ImageEngine actually reduces your CDN bill, so you only pay for w...
YOTTAA
yottaa.com
YOTTAA is the leader in eCommerce site speed and shopper conversions, allowing you to optimize the loading of all third-party technologies, images, and other digital elements on your site to dramatically increase site speed and online revenue. YOTTAA powers over 1,500 eCommerce sites because a slow ...
KeyCDN
keycdn.com
KeyCDN is a simple, fast & reliable Content Delivery Network with 25+ POPs strategicially located around the globe. KeyCDN offers the lowest price at $0.04/GB (every region), pay-as-you-go and many advanced features such as HTTP/2 Support, Free SSL, Instant Purging, a RESTful API, Real-time Analytic...
DataPacket
datapacket.com
DataPacket is a leading global player in the field of dedicated servers, providing state-of-the-art technology for all workloads, an unparalleled network, and an approach centered around their client's needs. DataPacket's stock features over 3000 bare metals with unshared 10–200GE uplinks located in...
AccuWeb Hosting
accuwebhosting.com
تأسست شركة AccuWeb Hosting في عام 2003، وهي شركة استضافة ويب مقرها القديم في تابان بولاية نيوجيرسي (الولايات المتحدة)، وتوفر حلول استضافة الويب الأكثر تكلفة والموثوقة للعملاء في جميع أنحاء العالم. AccuWeb Hosting هي شركة مملوكة للقطاع الخاص خالية من الديون وتتمتع بخبرة تزيد عن 14 عامًا. اعتبارًا من ...
Imgix
imgix.com
أطلق العنان لإمكانات الوسائط الخاصة بك باستخدام الذكاء الاصطناعي. قم بإنشاء الصور ومقاطع الفيديو الجذابة وتحويلها وتحسينها لتقديم تجربة بصرية لا مثيل لها.