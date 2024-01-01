يعمل Bytebot على تبسيط وتبسيط مهام الويب من خلال ترجمة مطالبات اللغة الطبيعية إلى أتمتة المتصفح، بما في ذلك النقرات وملء النماذج واستخراج البيانات. يمكّن النظام الأساسي وSDK المستخدمين من تطوير نصوص برمجية قوية وديناميكية لأتمتة الويب تتكيف مع بيئات الويب المتغيرة. سهل الاستخدام وسهل الدمج، يساعد Bytebot المستخدمين على تعزيز كفاءة سير العمل ودفع النمو، كل ذلك دون تعقيد.

الموقع الإلكتروني: bytebot.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Bytebot. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.