BusinessKorea

BusinessKorea

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الموقع الإلكتروني: businesskorea.co.kr

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من BusinessKorea على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

BusinessKorea هي المجلة الشهرية الأقدم والأكثر شهرة حول الأعمال التجارية في شبه الجزيرة الكورية. تم نشره لأول مرة في يونيو 1983.

الموقع الإلكتروني: businesskorea.co.kr

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