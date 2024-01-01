توفر Bushel Farm (المعروفة سابقًا باسم FarmLogs) للمزارعين رؤية على مستوى الأرض وصورة كبيرة للأداء التشغيلي والمالي لمزرعتهم. على عكس جداول البيانات المتعددة أو دفاتر الملاحظات الفوضوية، تنظم Bushel Farm مجموعة من سجلات المزرعة وتركزها - الخرائط الميدانية، وهطول الأمطار وصور الأقمار الصناعية، والملاحظات الاستكشافية، والمعدات، والأنشطة والمدخلات، ومبيعات الحبوب والمخزونات، واتفاقيات الأراضي، وأوامر العمل، والمزيد. تعمل الأتمتة القوية داخل الأداة على تحويل سجلات المزرعة إلى رؤى قيمة يمكن للمزارعين استخدامها للتخطيط واتخاذ القرارات بأنفسهم أو مشاركتها مع مشتري الحبوب والمهندسين الزراعيين والمصرفيين ومقدمي التأمين وغيرهم من شركاء المزرعة الموثوقين. تشمل الأفكار ما يلي: تكلفة الإنتاج؛ موقف التسويق. ربحية مبيعات الحبوب. والأرباح والخسائر على مستوى المزرعة والمحاصيل والحقل. تعمل عمليات التكامل مع John Deere® Operations Center وClimate FieldView® على تقليل عبء الإدخال اليدوي للمزارعين، مما يسمح بالاستيراد السلس للأنشطة الميدانية وبيانات الإدخال. يتمتع المزارعون أيضًا بالقدرة على مشاركة ملفات أشكال حدود الحقل وسجلات الأنشطة الميدانية من مزرعة بوشل، إلكترونيًا وليس يدويًا، لبرامج الاستدامة. تم تضمين عناصر التحكم في أذونات بيانات Bushel في النظام الأساسي لضمان خصوصية البيانات ومشاركتها فقط عندما يتم التصريح بذلك بشكل صحيح من قبل مستخدمي Bushel Farm.

الموقع الإلكتروني: bushelfarm.com

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