يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Bursada Bugün على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

أخبار بورصة هي صحيفة الإنترنت الأكثر متابعة في بورصة، حيث يتم نشر أخبار السلامة العامة والاقتصاد والرياضة والمجلة والتعليم والصحة والسياسة والأخبار الحالية والخاصة بشكل أسرع ومباشر.

الموقع الإلكتروني: bursadabugun.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Bursada Bugün. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.