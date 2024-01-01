Bureau of Meteorology

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توفر الصفحة الرئيسية لمكتب الأرصاد الجوية على الويب للمجتمع الأسترالي إمكانية الوصول إلى تنبؤات الطقس والتحذيرات من الطقس القاسي والملاحظات ومعلومات الفيضانات والتنبؤات البحرية وأعالي البحار والمعلومات المناخية. تشمل المنتجات خرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية وصور الرادار وخرائط المناخ. ويتحمل المكتب أيضًا مسؤولية تجميع وتوفير معلومات شاملة عن المياه في جميع أنحاء أستراليا.

الموقع الإلكتروني: bom.gov.au

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