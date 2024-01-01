Bulldozair

Bulldozair

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: bulldozair.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Bulldozair على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

لقد تم الآن تبسيط إدارة موقع العمل الخاص بك. في الميدان، يمكنك جمع الصور والنماذج والملاحظات بسهولة ومشاركتها بتصميم جميل. تعاون مع المقاولين والمالكين والمهندسين من الميدان إلى المكتب ووفر ما يصل إلى 10 ساعات في الأسبوع

الموقع الإلكتروني: bulldozair.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Bulldozair. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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