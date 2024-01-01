برنامج شرائح وتحكم قائم على السحابة مع بيئة ترميز كتل متكاملة، وميزات النمذجة الأساسية مثل مولد قطع ملفات تعريف الارتباط ومولد الليثوفان، وسير عمل مبسط. يحتوي على ميزات رائعة مثل أداة إصلاح تلقائية للملفات المعطلة، وأداة تقسيم لتقسيم النماذج الكبيرة إلى أجزاء قابلة للطباعة (مع موصلات يتم إنشاؤها تلقائيًا)، وعارض g-code مفصل، وتعليقات كاميرا الفيديو المباشرة وقائمة انتظار المهام. ويستخدم التعلم الآلي لتقديم إرشادات حول "قابلية الطباعة" لكل نموذج. سير العمل بسيط للغاية وسهل التعلم ولكن لا يزال لديه خيار التحكم التفصيلي في الإعدادات. إنه يوفر نتائج طباعة جيدة جدًا ومتسقة ويعمل مع معظم طابعات FFF وبعض SLA. إنه مثالي للاستخدام المنزلي أو التعليمي أو المؤسسي مع أدوات إدارة الأسطول والمجموعات وخيار الاتصال عن بعد أو الاتصال بسطح المكتب تمامًا. قم بإعداد طابعتك مرة واحدة، ثم قم بتشغيلها ومراقبتها عن بُعد من تطبيق Android أو في أي متصفح.

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