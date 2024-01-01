قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يعد BugBug حلاً آليًا للاختبار منخفض التعليمات البرمجية لضمان الجودة والمختبرين والمطورين ومديري المنتجات. وهو يوفر أتمتة كاملة للاختبار الشامل لمواقع الويب وتطبيقات الويب. تتيح الأداة للمستخدمين أتمتة اختبارات الانحدار وتقليل التكاليف المرتبطة عادةً بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات. تتيح واجهة التسجيل البديهية وواجهة المستخدم السهلة للمستخدمين إنشاء اختبار تلقائي في أقل من 5 دقائق. توفر خطة Freemium عمليات تشغيل اختبار محلية غير محدودة وعدد غير محدود من المستخدمين. يقدم BugBug ميزات متقدمة يمكنك استخدامها عندما تحتاج إليها - تشغيل JavaScript مخصص وإنشاء متغيرات مخصصة واستخدام المحددات التلقائية والانتظار الذكي والنقر والتمرير الذكي وغير ذلك الكثير. قم بتسريع عملية الاختبار بأكملها باستخدام BugBug!

الموقع الإلكتروني: bugbug.io

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