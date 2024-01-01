BugBug

BugBug

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: bugbug.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من BugBug على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يعد BugBug حلاً آليًا للاختبار منخفض التعليمات البرمجية لضمان الجودة والمختبرين والمطورين ومديري المنتجات. وهو يوفر أتمتة كاملة للاختبار الشامل لمواقع الويب وتطبيقات الويب. تتيح الأداة للمستخدمين أتمتة اختبارات الانحدار وتقليل التكاليف المرتبطة عادةً بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات. تتيح واجهة التسجيل البديهية وواجهة المستخدم السهلة للمستخدمين إنشاء اختبار تلقائي في أقل من 5 دقائق. توفر خطة Freemium عمليات تشغيل اختبار محلية غير محدودة وعدد غير محدود من المستخدمين. يقدم BugBug ميزات متقدمة يمكنك استخدامها عندما تحتاج إليها - تشغيل JavaScript مخصص وإنشاء متغيرات مخصصة واستخدام المحددات التلقائية والانتظار الذكي والنقر والتمرير الذكي وغير ذلك الكثير. قم بتسريع عملية الاختبار بأكملها باستخدام BugBug!
الفئات:
Software Development
أدوات اختبار البرمجيات

الموقع الإلكتروني: bugbug.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ BugBug. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Postman Web

Postman Web

postman.com

UserTesting

UserTesting

usertesting.com

BrowserStack

BrowserStack

browserstack.com

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Qase

Qase

qase.io

Userfeel

Userfeel

userfeel.com

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Sauce Labs

saucelabs.com

Browserling

Browserling

browserling.com

TestProject

TestProject

testproject.io

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getwhy.io

UserZoom

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userzoom.com

Rainforest QA

Rainforest QA

rainforestqa.com

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